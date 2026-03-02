Ράλι στην τιμή πετρελαίου εν μέσω της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή - Φόβοι για 100 δολάρια το βαρέλι

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν και οι χρηματιστηριακές αγορές δέχτηκαν πιέσεις σήμερα, Δευτέρα (02/03), μετά τις επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν που προκαλούν φόβους για σημαντική αναστάτωση στην παγκόσμια οικονομία.

Το αργό πετρέλαιο Brent σημείωσε άνοδο έως και 13% κατά τις πρώτες συναλλαγές - φτάνοντας τα 82 δολάρια ανά βαρέλι, υψηλό 14 μηνών - καθώς το κλείσιμο του στενού του Ορμούζ, μιας από τις σημαντικότερες αρτηρίες για το παγκόσμιο εμπόριο, ενέτεινε τις ανησυχίες για την προσφορά πετρελαίου.

Στο Τόκιο, ο Nikkei 225 υποχώρησε κατά σχεδόν 2,4% καθώς οι επενδυτές στην Ασία αντέδρασαν στις εξελίξεις του Σαββατοκύριακου. Αργότερα υποχώρησε κατά 1,5%. Οι προσυνεδριακές συναλλαγές οδήγησαν επίσης τη Wall Street σε άνοιγμα με πτώση.

Ο χρυσός, που συχνά θεωρείται ασφαλές καταφύγιο από τους επενδυτές σε περιόδους κρίσης, αυξήθηκε κατά 2,8% στα 5.397,10 δολάρια ανά ουγγιά.

Καθώς οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν, όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα στο στενό του Ορμούζ - με περίπου το ένα πέμπτο των προμηθειών πετρελαίου και των δεξαμενόπλοιων φυσικού αερίου να διέρχονται από αυτό.

Ήδη δύο πλοία έχουν δεχθεί επίθεση στο στενό, το ένα στα ανοιχτά του Ομάν και το άλλο στα ανοιχτά των ΗΑΕ, σύμφωνα με τις Επιχειρήσεις Ναυτιλιακού Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO), τη βρετανική υπηρεσία ασφάλειας στη θάλασσα.

Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός προέτρεψε τα πλοία να αποφεύγουν την περιοχή, που «φλέγεται».

Ορισμένοι αναλυτές υποστήριξαν ότι οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα 100 δολάρια ανά βαρέλι, εκτός εάν αποκατασταθούν γρήγορα οι ροές μέσω του στενού του Ορμούζ.