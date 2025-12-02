Ρευματοκλοπές: Πώς θα «τσιμπάει» ο ΔΕΔΔΗΕ τους παραβάτες - Τα τσουχτερά πρόστιμα

Με νέα εργαλεία και πιο αυστηρό πλαίσιο ελέγχων επιχειρεί ο ΔΕΔΔΗΕ σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ να περιορίσει το φαινόμενο των ρευματοκλοπών. Το «οπλοστάσιο» του ΔΕΔΔΗΕ ενισχύεται με την ΑΑΔΕ να τροφοδοτεί τον Διαχειριστή του Δικτύου με φορολογικά δεδομένα των καταναλωτών, ώστε οι έλεγχοι και οι διασταυρώσεις να γίνονται πιο στοχευμένα και να εντοπίζονται όσοι κλέβουν ρεύμα.
Στο πλαίσιο της νέας διαδικασίας, που ενεργοποιείται άμεσα, η ΑΑΔΕ θα παρέχει στο πληροφοριακό σύστημα «Εφαρμογή Ενιαίων Μητρώων ΔΕΔΔΗΕ» δεδομένα από τα έντυπα Ε1, Ε2 και Ε3 των φορολογικών δηλώσεων βάσει του αριθμού παροχής, του φορολογικού έτους και του ΑΦΜ του υπόχρεου, καθώς και πρόσθετα στοιχεία για την ταυτότητα του ακινήτου, τα οποία θεωρούνται «κλειδί» για τη διερεύνηση τυχόν παραβάσεων.
