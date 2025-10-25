Σε διπλασιασμό των ξενοδοχείων της στην Ελλάδα ποντάρει η BWH Hotels

Περί τα 10 ξενοδοχεία φιλοδοξεί να προσθέσει στην ομπρέλα της μέχρι το 2030 η Best Western Hotels, η κοινοπραξία που δραστηριοποιείται για χρόνια στην χώρα μας και πολύ πρόσφατα δεδομένης και της αποχώρησης της Κάρολ Μάρριοττ από το τιμόνι της διοίκησης, υπέγραψε συμφωνία σύμπραξης με την αντίστοιχη BWH Hotels Italy & Malta, που εδρεύει στο Μιλάνο.
Καθώς οι συνομιλίες με ξενοδοχειακούς ομίλους εντός Ελλάδας είναι σε εξέλιξη, το νέο συμπρακτικό σχήμα προχωρά την ενοποίησή του κι ετοιμάζεται να εμπλουτίσει τις προσφερόμενες υπηρεσίες στα ξενοδοχεία μέσω θυγατρικών του στην γειτονική χώρα.
Διαβάστε περισσότερα στο Insider.gr.
- Θάνατος 16χρονης στο Γκάζι: Ο αστυνομικός υπηρεσίας δεν σήκωσε ποτέ το τηλέφωνο - «Βράζει» ο Μπαλάσκας
- Η πρώτη αμήχανη αντίδραση της Δέσποινας Βανδή μετά το σάλο με το περιπολικό - ταξί που την μετέφερε
- Εριέττα Μόλχο, η Εβραιοπούλα των Τεμπών που δεν βρέθηκε ποτέ: Η γιαγιά της μπήκε σε τρένο για το Άουσβιτς και γλίτωσε
- Δειλός και στιγματισμένος: Ο μοναδικός Σπαρτιάτης από τους 300 του Λεωνίδα που επέζησε
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.