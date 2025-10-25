Μενού

Σε διπλασιασμό των ξενοδοχείων της στην Ελλάδα ποντάρει η BWH Hotels

Το νέο συμπρακτικό σχήμα προχωρά την ενοποίησή του κι ετοιμάζεται να εμπλουτίσει τις προσφερόμενες υπηρεσίες

Ξενοδοχείο | Shutterstock
Περί τα 10 ξενοδοχεία φιλοδοξεί να προσθέσει στην ομπρέλα της μέχρι το 2030 η Best Western Hotels, η κοινοπραξία που δραστηριοποιείται για χρόνια στην χώρα μας και πολύ πρόσφατα δεδομένης και της αποχώρησης της Κάρολ Μάρριοττ από το τιμόνι της διοίκησης, υπέγραψε συμφωνία σύμπραξης με την αντίστοιχη BWH Hotels Italy & Malta, που εδρεύει στο Μιλάνο.

Καθώς οι συνομιλίες με ξενοδοχειακούς ομίλους εντός Ελλάδας είναι σε εξέλιξη, το νέο συμπρακτικό σχήμα προχωρά την ενοποίησή του κι ετοιμάζεται να εμπλουτίσει τις προσφερόμενες υπηρεσίες στα ξενοδοχεία μέσω θυγατρικών του στην γειτονική χώρα.

Διαβάστε περισσότερα στο Insider.gr

