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Σε ποιους τομείς «εισχωρεί» η Τεχνητή Νοημοσύνη - Tο 72% των επιχειρήσεων υποστηρίζει ενεργά τη χρήση της

Οι ανθρώπινες δεξιότητες αποκτούν αυξανόμενη σημασία, σε ένα περιβάλλον όπου η τεχνολογία αναλαμβάνει όλο και περισσότερες επαναλαμβανόμενες εργασίες

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Τεχνητή Νοημοσύνη
Τεχνητή Νοημοσύνη | Shutterstock
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Το 2026 σηματοδοτεί την περαιτέρω ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης και των ψηφιακών τεχνολογιών στις επιχειρησιακές λειτουργίες, με τις εταιρείες να εμφανίζονται ολοένα και πιο θετικές απέναντι στην αξιοποίησή τους.

Συγκεκριμένα, το 72% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι υποστηρίζει ενεργά τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης και σχεδιάζει την ευρύτερη εφαρμογή της, έναντι ποσοστού 62% το 2025, ενώ το 20% είναι θετικό στη χρήση της σε συγκεκριμένους τομείς δραστηριότητας.

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