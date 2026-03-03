Σχέδιο στο συρτάρι για οικονομική στήριξη: Μοντέλο «Pass» σε περίπτωση μεγάλης διάρκειας της κρίσης στη Μ. Ανατολή

Η κλιμάκωση της έντασης στην Μέση Ανατολή έχει σημάνει συναγερμό στο οικονομικό επιτελείο. Ο φόβος είναι ότι μια παρατεταμένη κρίση μπορεί να εκτοξεύσει τις διεθνείς τιμές ενέργειας, όπως συνέβη το 2022 με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Αν το πετρέλαιο Brent ξεπεράσει και παραμείνει πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι για έναν μήνα, τότε θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα υπάρξει νέο κύμα ακρίβειας στην Ελλάδα.

Γι αυτό το υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ertnews.gr, έχει αρχίσει να επεξεργάζεται έκτακτα σενάρια στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, τα οποία θα ενεργοποιηθούν μόνο αν η κρίση αποδειχθεί διαρκείας.

Ποια μέτρα βρίσκονται στο τραπέζι

Στην …πρώτη γραμμή βρίσκεται η επαναφορά της επιδότησης των καυσίμων (Fuel Pass) με εισοδηματικά κριτήρια.

Το μοντέλο θα είναι πιο στοχευμένο σε σχέση με το παρελθόν, ώστε να περιοριστεί το δημοσιονομικό κόστος και να κατευθυνθεί η ενίσχυση κυρίως σε χαμηλά εισοδήματα, επαγγελματίες οδηγούς και κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ernews.gr, θα ακολουθήσουν επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, σε περίπτωση που η άνοδος του πετρελαίου συμπαρασύρει και τις τιμές χονδρικής στο ρεύμα. Το σενάριο προβλέπει μηχανισμό αυτόματης παρέμβασης, με κρατική επιδότηση ανά κιλοβατώρα, ώστε να απορροφάται μέρος της αύξησης. Η ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης από τις διεθνείς αγορές σημαίνει ότι οποιαδήποτε διαταραχή στη Μέση Ανατολή μεταφέρεται γρήγορα στις τιμές φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού.

Με πληροφορίες του ertnews.gr, το ενεργειακό ζήτημα θα αποτελέσει βασικό ζήτημα συζήτησης στο Eurogroup της προσεχούς Δευτέρας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2022, η εφαρμογή των προγραμμάτων στήριξης των νοικοκυριών ξεκίνησε με το fuel Pass, το οποίο παρείχε μια επιδότηση (με εισοδηματικά κριτήρια πάντα) για τα καύσιμα ώστε να ανακουφίσει τους πολίτες από τις αυξήσεις των τιμών. Ακολούθησε το Market Pass, που κάλυπτε ένα μέρος των αναγκών για τρόφιμα, ενώ η επιδότηση στο ρεύμα βοηθούσε στη μείωση των λογαριασμών. Μόνο για το 2022 το κόστος και των τριών προγραμμάτων για τον προϋπολογισμό είχε ξεπεράσει τα 850 εκατ. ευρώ (330 εκατ. ευρώ, 350 εκατ. και 180 εκατ. αντιστοίχως) χωρίς σ’ αυτό να συνυπολογίζεται και το μέρος που επωμίσθηκε η ΔΕΗ τουλάχιστον στην πρώτη φάση εφαρμογής των μέτρων.

Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε ακόμα και στον τρόπο καταβολής των ενισχύσεων στους δικαιούχους. Όσοι επέλεγαν την άυλη ψηφιακή κάρτα και όχι την απευθείας καταβολή του ποσού της επιδότησης σε ΙΒΑΝ, εξασφάλιζαν ελαφρώς υψηλότερα ποσά.

Αν και είναι πολύ νωρίς ακόμα για αποφάσεις, πηγές του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠΕΘΟΟ) υπογραμμίζουν ότι: «το υπουργείο διαθέτει τα απαραίτητα δημοσιονομικά και θεσμικά εργαλεία και εφόσον απαιτηθεί θα προστατεύσει την πραγματική οικονομία με υπεύθυνες παρεμβάσεις. Ωστόσο, βρισκόμαστε ακόμη σε σημαντική απόσταση από ένα τέτοιο ενδεχόμενο».

Ψυχραιμία και αυξημένη προσοχή

Η ηγεσία του ΥΠΕΘΟΟ παρακολουθεί με ψυχραιμία και αυξημένη προσοχή τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Όπως σημειώνουν πηγές του υπουργείου «μέχρι στιγμής, η αντίδραση των αγορών παραμένει συγκρατημένη, καθώς η τιμή του πετρελαίου διαπραγματεύεται μέχρι στιγμής στην περιοχή των 80 δολαρίων ανά βαρέλι.

Η ελληνική οικονομία έχει αποδείξει την ανθεκτικότητά της απέναντι σε εξωγενείς κρίσεις, οι οποίες άλλωστε έχουν προβλεφθεί ως σενάρια ευαισθησίας και στον Προϋπολογισμό του 2026, καταδεικνύοντας ότι η ενδεχόμενη αρνητική επίδραση εκτιμάται ως διαχειρίσιμη. Παράλληλα, το υφιστάμενο δημοσιονομικό πλαίσιο και ο ευρωπαϊκός κανόνας δαπανών διασφαλίζουν τη σταθερότητα του προγραμματισμού, επιτρέποντας τη συνέχιση των βασικών προτεραιοτήτων της οικονομικής πολιτικής ακόμη και σε δυσμενείς συγκυρίες.

Οι όποιες επιπτώσεις στην οικονομία θα εξαρτηθούν πρωτίστως από τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης».

Σε κάθε περίπτωση, η έκταση και η διάρκεια της σύγκρουσης θα καθορίσουν εάν οι επιπτώσεις θα είναι διαχειρίσιμες ή αν η ελληνική οικονομία θα βρεθεί αντιμέτωπη με έναν νέο κύκλο ισχυρών εξωτερικών κλυδωνισμών, όπως συνέβη και με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Το ertnews.gr σημειώνει ότι στον εφετινό προϋπολογισμό έχει συμπεριληφθεί και ένα δυσμενές σενάριο στην περίπτωση που η τιμή του πετρελαίου ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αν επιβεβαιωθεί:

Η ιδιωτική κατανάλωση θα μειωθεί κατά 0,7% σε σχέση με το βασικό σενάριο (που προβλέπει αύξηση 1% το 2026), ενώ οι επενδύσεις θα υποχωρήσουν κατά 0,9%.

(που προβλέπει αύξηση 1% το 2026), ενώ οι επενδύσεις θα υποχωρήσουν κατά 0,9%. Σε πραγματικούς όρους οι εισαγωγές θα μειωθούν λόγω πτώσης της εγχώριας ζήτησης , αλλά σε ονομαστικούς όρους θα αυξηθούν κατά περίπου 7,4%, με το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών να επιδεινώνεται κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες.

, αλλά σε ονομαστικούς όρους θα αυξηθούν κατά περίπου 7,4%, με το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών να επιδεινώνεται κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες. Ο πληθωρισμός θα εκτιναχθεί στο 4,7% έναντι 2,2% στο βασικό σενάριο, και:

στο βασικό σενάριο, και: Το πραγματικό ΑΕΠ θα επιβραδυνθεί στο 1,9% έναντι πρόβλεψης 2,4%, αν και το ονομαστικό ΑΕΠ θα αυξηθεί λόγω πληθωρισμού, οδηγώντας σε οριακή βελτίωση του δημοσιονομικού ισοζυγίου και μείωση του λόγου χρέους κατά 1,4 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το βασικό σενάριο.