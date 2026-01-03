Σούπερ μάρκετ: Τι ώρα κλείνουν σήμερα Σάββατο - Το ωράριο λειτουργίας

Κλειστά έμειναν ανήμερα της Πρωτοχρονιάς αλλά και την δεύτερη ημέρα του χρόνου τα σούπερ μάρκετ και τα καταστήματα. Οι εργαζόμενοι πήγαν στις δουλειές τους βέβαια κανονικά για την καθιερωμένη ετήσια απογραφή.

Τι ώρα κλείνουν σήμερα Σάββατο τα σούπερ μάρκετ

Σήμερα, Σάββατο, τα σούπερ μάρκετ επανήλθαν σε κανονικούς ρυθμούς. Άνοιξαν στις 8:00 το πρωί και θα κλείσουν 20:00 το βράδυ, για να ανοίξουν πάλι το πρωί της Δευτέρας 5/1.

Τα καταστήματα θα ανοίξουν στις 9:00 και θα κλείσουν στις 15:00 εκτός από τα malls που θα κλείσουν γύρω στις 20:00.