Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Standard & Poor’s επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα ΒΒΒ με σταθερές προοπτικές, ένα σκαλοπάτι πάνω από την επενδυτική βαθμίδα.
Ο S&P επισημαίνει ότι έκανε την εξαμηνιαία αξιολόγηση για το αξιόχρεο της Ελλάδας, με βάση τα τελευταία στοιχεία, χωρίς να δημοσιεύσει νέα έκθεση.
Ο οίκος είχε αναβαθμίσει την Ελλάδα εντός της επενδυτικής βαθμίδας πέρυσι τον Απρίλιο.
Στην ίδια βαθμίδα με τον S&P αξιολογούν το ελληνικό αξιόχρεο και οι οίκοι Fitch, DBRS και Scope, ενώ ο Moody’s το αξιολογεί ένα σκαλοπάτι χαμηλότερα, στο Baa3.
