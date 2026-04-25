Μενού

Standard & Poor’s: Επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα ΒΒΒ

Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Standard & Poor's επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας ΒΒΒ με σταθερές προοπτικές.

Reader symbol
Newsroom
  • Α-
  • Α+

Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Standard & Poor’s επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα ΒΒΒ με σταθερές προοπτικές, ένα σκαλοπάτι πάνω από την επενδυτική βαθμίδα.

Ο S&P επισημαίνει ότι έκανε την εξαμηνιαία αξιολόγηση για το αξιόχρεο της Ελλάδας, με βάση τα τελευταία στοιχεία, χωρίς να δημοσιεύσει νέα έκθεση.

Ο οίκος είχε αναβαθμίσει την Ελλάδα εντός της επενδυτικής βαθμίδας πέρυσι τον Απρίλιο.

Στην ίδια βαθμίδα με τον S&P αξιολογούν το ελληνικό αξιόχρεο και οι οίκοι Fitch, DBRS και Scope, ενώ ο Moody’s το αξιολογεί ένα σκαλοπάτι χαμηλότερα, στο Baa3.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ