Βελτιωμένη είναι η είναι της αγοράς τις πρώτες ώρες της Τρίτης (10/03), με το πετρέλαιο να έχει πέσει κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, μετά τις διαβεβαιώσεις του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για «σύντομη» λήξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αντίθετη γνώμη, όμως έχουν οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν.

Νωρίς το πρωί το πετρέλαιο έπεσε και στα 92 δολάρια το βαρέλι, τιμή σαφώς βελτιωμένη σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα, όταν και είχε «αγγίξει» τα 120 δολάρια.

Φυσικό αέριο χθες έφτασε μέχρι και τα 63 ευρώ, αλλά κατά τη διάρκεια της ημέρας έπεσε κάτω από 55.

Αναλυτικά:

Brent: 99,48 δολάρια/βαρέλι (έως 119,50 δολάρια/βαρέλι)

Φυσικό αέριο: 55,81 €/MWh (έως 63 €/MWh)

Ηλεκτρικό ρεύμα: 84,90 €/MWh

«Ξεφεύγουν» οι τιμές καυσίμων

Την ίδια ώρα, ωστόσο, την ανιούσα έχουν πάρει οι τιμές των καυσίων.

Η βενζίνη, από τα 1,75 που στα τέλη Φεβρουαρίου, έχει πλέον φτάσει στα 1,83 ευρώ το λίτρο.

Το ντίζελ κίνησης από τα 1,565 €/λτ έχει φτάσει στα 1,772 €/λτ.

Το ντίζελ θέρμανσης από 1,179 €/λτ είναι σήμερα 1,366 €/λτ