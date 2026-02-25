Συνδρομητική: Πώς χωρίστηκε η πίτα το 2025 - Το νέο τοπίο στην αγορά

Χρονιά με μικρές ανακατατάξεις μεριδίων στις ξένες συνδρομητικές πλατφόρμες περιεχομένου αποδείχτηκε το 2025, με τον κυρίαρχο παίκτη - Netflix - να ανακτά μέρος του χαμένου εδάφους και τους υπόλοιπους να ακολουθούν κατά πόδας, παρουσιάζοντας ωστόσο μικρές διακυμάνσεις.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Just Watch για το τέταρτο τρίμηνο του 2025, το Netflix διατήρησε το μερίδιό του στην ελληνική αγορά στο 30%, όσο ήταν και τα δύο αμέσως προηγούμενα τρίμηνα.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr