Συντάξεις Μαΐου 2026: Ανατροπή στις πληρωμές από τον ΕΦΚΑ – Οι νέες ημερομηνίες

Νέα δεδομένα φέρνει η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΚΑ σχετικά με την καταβολή για τις συντάξεις Μαΐου 2026. Σε μια ανατροπή του αρχικού σχεδιασμού, οι πληρωμές επισπεύδονται, δίνοντας νωρίτερα «ανάσα» ρευστότητας στους δικαιούχους.

Συγκεκριμένα, ενώ η αρχική εισήγηση προέβλεπε την καταβολή των συντάξεων τη Δευτέρα 27 και την Τετάρτη 29 Απριλίου, τελικά τα χρήματα θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των συνταξιούχων την Παρασκευή 24 και τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026.

Αναλυτικά, ο χάρτης των πληρωμών διαμορφώνεται ως εξής:

Την Παρασκευή 24 Απριλίου θα καταβληθούν:

Οι κύριες συντάξεις των πρώην Ταμείων Μη Μισθωτών (ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ).

Οι κύριες συντάξεις που έχουν απονεμηθεί από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου (ν.4387/2016 - ΟΠΣ-ΕΦΚΑ).

Όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως Ταμείου προέλευσης (μη μισθωτών ή μισθωτών).

Τη Δευτέρα 27 Απριλίου θα πάρουν σειρά τα υπόλοιπα Ταμεία. Συγκεκριμένα, θα καταβληθούν:

Όλες οι κύριες συντάξεις των πρώην Ταμείων Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ όπως ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ).

Οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.