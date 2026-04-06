Λακωνία: «Εγώ την έδεσα, χτυπούσε την γυναίκα μου» λέει ο πατέρας της 30χρονης που πέθανε

Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση της 30χρονης γυναίκας που εντοπίστηκε ξυπόλητη και δεμένη πισθάγκωνα στη Νεάπολη Λακωνίας, λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό της, με τον πατέρα της να δίνει τη δική του εκδοχή για τα όσα συνέβησαν.

Όπως υποστηρίζει, προχώρησε στην πράξη αυτή προκειμένου να προστατεύσει τη σύζυγό του, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας, από πιθανό βίαιο επεισόδιο. Σύμφωνα με τον ίδιο, η 30χρονη αντιμετώπιζε έντονο πρόβλημα εξάρτησης από το αλκοόλ, το οποίο είχε οδηγήσει σε πλήρη απορρύθμιση της καθημερινότητάς της και σε επιθετική συμπεριφορά.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η κατάσταση είχε επιδεινωθεί το τελευταίο διάστημα, με συχνά επεισόδια έντασης στο οικογενειακό περιβάλλον. Ο πατέρας αναφέρει ότι σε μία από αυτές τις κρίσεις η κόρη του φέρεται να επιτέθηκε στη μητέρα της, γεγονός που –όπως λέει– τον οδήγησε να τη δέσει, φοβούμενος για την ασφάλεια της οικογένειας.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν υλικό από κάμερα ασφαλείας, που προβλήθηκε στην εκπομπή Φως στο Τούνελ, κατέγραψε τη γυναίκα να κινείται σε δρόμο της περιοχής, χωρίς παπούτσια και με δεμένα τα χέρια πίσω από την πλάτη. Σε κάποια στιγμή, κατάφερε να διαφύγει από το σπίτι και να ζητήσει βοήθεια από γειτόνισσα, η οποία της έλυσε τα χέρια.

Λίγες ημέρες αργότερα, η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου και κατέληξε. Σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ο θάνατός της αποδίδεται σε κίρρωση του ήπατος και δεν συνδέεται άμεσα με το περιστατικό κατά το οποίο είχε βρεθεί δεμένη εκτός της οικίας της.

Οι Αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση της υπόθεσης, εξετάζοντας όλα τα στοιχεία και τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα.