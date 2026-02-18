Συντάξεις Μαρτίου 2026: Πότε αρχίζουν οι πληρωμές για τους συνταξιούχους

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ οι συντάξεις Μαρτίου 2026 θα καταβληθούν όπως αναμενόταν την Τρίτη 24/2 και την Πέμπτη 26/2. Αυτό σημαίνει πως τα χρήματα θα μπουν στους λογαριασμούς την προηγούμενη ημέρα, ενώ επειδή μεσολαβεί η Καθαρά Δευτέρα, οι συνταξιούχοι από ταμεία μη μισθωτών, όπως και οι επικουρικές ιδιωτικού τομέα θα καταβληθούν από την Παρασκευή 20/2.

Συγκεκριμένα, οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ), οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (μισθωτών και μη μισθωτών από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).

Την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.