Τα 5,33 ευρώ ανά κιλό λαγοκέφαλου είναι περιβαλλοντικό μέτρο ή επίδομα σε ψαράδες;

Μας δείχνει τις δυσκολίες να χειριστούμε περιβαλλοντικές ανωμαλίες, ειδικά όταν αυτές διευκολύνονται από μεγάλες ανθρώπινες παρεμβάσεις, όπως η διώρυγα του Σουέζ εν προκειμένου.
Μας προετοιμάζει για το τι μέλλει ακολουθήσει, της ολοένα και συχνότερης συνάντησης άγριας ζωής και καθημερινότητας, πόσο μάλλον άγριας ζωής και σχόλης, των διακοπών και της χαλάρωσης εν προκειμένου.
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