Θερινές εκπτώσεις 2026: Πότε αρχίζουν και ποια Κυριακή είναι ανοιχτά τα μαγαζιά

Το καλοκαίρι μπήκε και επισήμως και θέμα ημερών είναι να μπουν και οι θερινές εκπτώσεις στα καταστήματα.

Αναλυτικότερα, θα αρχίσουν την Δευτέρα 13 Ιουλίου - καθώς πάντα ξεκινούν την δεύτερη Δευτέρα του μήνα - και θα διαρκέσουν μέχρι και 31 Αυγούστου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περιόδου, στις 19 Ιουλίου, τα εμπορικά καταστήματα θα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά, με ενδεικτικό ωράριο από τις 11:00 έως τις 18:00.

Θερινές εκπτώσεις: Τι ισχύει

1. Αναγγελίες Εκπτώσεων

Τα καταστήματα πρέπει να ενημερώνουν ξεκάθαρα τους πελάτες με αναρτημένες ταμπέλες ότι πραγματοποιούνται εκπτώσεις.

2. Υποχρεωτική η Διπλή Τιμή

Οι ταμπέλες των τιμών πρέπει να εμφανίζουν τόσο την αρχική (συνήθως διαγεγραμμένη) όσο και τη νέα, μειωμένη τιμή, σε εμφανή σημεία πάνω στα εκτιθέμενα προϊόντα.

3. Ποσοστό Έκπτωσης

Η αναγραφή του ποσοστού έκπτωσης είναι προαιρετική. Αν επιλεγεί, πρέπει να συνοδεύεται από σαφή ένδειξη όπως «30% έκπτωση».

4. Εκπτώσεις και Προσφορές

Οι εκπτώσεις αφορούν προϊόντα της τρέχουσας σεζόν, σε αντίθεση με τις προσφορές, που σχετίζονται συνήθως με παλαιότερα ή παρωχημένα είδη, συχνά με πολύ μεγάλες μειώσεις.

5. Σήμανση Προσφορών

Οι προσφορές πρέπει να συνοδεύονται από ταμπέλα που να δηλώνει σχετικά, και να αναγράφουν την αρχική τιμή και την τιμή προσφοράς. Σε αντίθεση με τις εκπτώσεις, το ποσοστό δεν είναι υποχρεωτικό.

6. Μεγάλα Ποσοστά σε Ελάχιστα Είδη

Κάποια καταστήματα διαφημίζουν τεράστιες εκπτώσεις, που ισχύουν όμως για λιγοστά προϊόντα του καταλόγου τους.

7. Αγορές με Δόσεις

Μεριμνείτε να ρωτάτε πάντα για τους όρους και τις λεπτομέρειες των αγορών με δόσεις.

8. Πληροφορίες για Προϊόντα

Ο πωλητής υποχρεούται να σας δώσει εξαντλητικές πληροφορίες για την προέλευση και την ποιότητα ενός προϊόντος πριν την αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 1, ν. 2251/94.

9. Επιστροφές και Αλλαγές

Ρωτήστε αν ισχύουν αλλαγές προϊόντων κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων. Οι έμποροι πρέπει να αντικαθιστούν ελαττωματικά προϊόντα, εκτός αν έχει ξεκάθαρα αναγραφεί το ελάττωμα πριν την αγορά.

10. Απαιτείτε Απόδειξη:

Η απόδειξη είναι απαραίτητη για να μπορέσετε να διεκδικήσετε επιστροφή ή αντικατάσταση, σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα με το προϊόν.