Θέρμανση: Πετρέλαιο και φυσικό αέριο σε ανοδική τροχιά - Πώς πρέπει να κινηθούν τα νοικοκυριά

Η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, με επίκεντρο το Ιράν και τα Στενά του Ορμούζ έχει ήδη αρχίσει να αποτυπώνεται στις διεθνείς τιμές ενέργειας.

Το Brent την Τρίτη ξεπέρασε το κατώφλι των 80 δολαρίων το βαρέλι, ενώ το φυσικό αέριο (δείκτης TTF) έχει αναρριχηθεί στα 50 €/MWh, καταγράφοντας άλμα 40% μέσα σε λίγες συνεδριάσεις. Το ερώτημα για τα ελληνικά νοικοκυριά είναι πρακτικό: πόσο γρήγορα αυτές οι κινήσεις περνούν στη λιανική και αν είναι σκόπιμη η άμεση προμήθεια καυσίμων σε αυτά τα επίπεδα τιμών.

