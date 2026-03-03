Θέρμανση: Πετρέλαιο και φυσικό αέριο σε ανοδική τροχιά - Πώς πρέπει να κινηθούν τα νοικοκυριά

Η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, με επίκεντρο το Ιράν και τα Στενά του Ορμούζ έχει ήδη αρχίσει να αποτυπώνεται στις διεθνείς τιμές ενέργειας.
Το Brent την Τρίτη ξεπέρασε το κατώφλι των 80 δολαρίων το βαρέλι, ενώ το φυσικό αέριο (δείκτης TTF) έχει αναρριχηθεί στα 50 €/MWh, καταγράφοντας άλμα 40% μέσα σε λίγες συνεδριάσεις. Το ερώτημα για τα ελληνικά νοικοκυριά είναι πρακτικό: πόσο γρήγορα αυτές οι κινήσεις περνούν στη λιανική και αν είναι σκόπιμη η άμεση προμήθεια καυσίμων σε αυτά τα επίπεδα τιμών.
Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr
- LIVE από τη Μέση Ανατολή: Εισβολή του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο - Επιθέσεις με drones από το Ιράν
- Γλυφάδα: 24χρονος «κάρφωσε» στυλό στο πρόσωπο ενός 38χρονου μέσα σε λεωφορείο
- Εγκλωβισμένος στο Ομάν ο γιος του Αντώνη Γούναρη: «Δεν υπάρχει πρεσβεία»
- Γιατί η Ελλάδα επιλέγει την Κάρπαθο για ανάπτυξη συστοιχίας Patriot - Η στρατηγική σημασία για το Αιγαίο
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.