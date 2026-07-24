Τι φέρνει η ολοκλήρωση του Ε65: Τα οφέλη από τον αυτοκινητόδρομο

Αλλάζει πλέον ο χάρτης των μεταφορών στην Κεντρική Ελλάδα και όχι μόνο. Σήμερα το μεσημέρι, περί τις 15.00, η ηπειρωτική χώρα, η Θεσσαλία και η Δυτική Ελλάδα, περνούν στη νέα εποχή, αυτή του ολοκληρωμένου Ε65, με παραχωρησιούχο, ως γνωστόν, τον όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Τα τελευταία 45,5 χιλιόμετρα του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας, που εγκαινιάστηκαν εχθές το απόγευμα, αλλάζουν το τοπίο, κλείνοντας μια μεγάλη εκκρεμότητα στον τομέα των οδικών παραχωρήσεων.

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