Τζέιμς Χάρντεν: Έβγαλε 200 εκατ. δολάρια εν μία νυκτί - Το επιχειρηματικό του δαιμόνιο

Ο Τζέιμς Χάρντεν είναι πασίγνωστος για το μούσι του και σε δεύτερη φάση για το γεγονός πως έχει αναδειχθεί τρεις φορές πρώτος σκόρερ στο NBA.

Αλλά μια από τις ίσως λιγότερο γνωστές ιδιότητες του «Μούσια» είναι η δεινότητά του ως επενδυτής και επιχειρηματίας.

