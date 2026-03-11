Μενού

Τζέιμς Χάρντεν: Έβγαλε 200 εκατ. δολάρια εν μία νυκτί - Το επιχειρηματικό του δαιμόνιο

Ο «Μούσιας» αν και 3 φορές πρώτος σκόρερ του NBA, εκτός από την έφεση να βάζει την μπάλα στο καλάθι, είναι δεινός επιχειρηματίας και επενδυτής.

Τζέημς Χάρντεν
Ο άσσος του ΝΒΑ, Τζέημς Χάρντεν | Shutterstock
Ο Τζέιμς Χάρντεν είναι πασίγνωστος για το μούσι του και σε δεύτερη φάση για το γεγονός πως έχει αναδειχθεί τρεις φορές πρώτος σκόρερ στο NBA.

Αλλά μια από τις ίσως λιγότερο γνωστές ιδιότητες του «Μούσια» είναι η δεινότητά του ως επενδυτής και επιχειρηματίας.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ