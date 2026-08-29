Wall Street: Βαριά η σκιά του πληθωρισμού στο χρηματιστήριο και νέα πτώση

Με απώλειες έκλεισε σήμερα η Wall Street, το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, μετά τις προειδοποιήσεις του επικεφαλής της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed) Κέβιν Γουόρς σχετικά με την πορεία του πληθωρισμού στις ΗΠΑ, που ενίσχυσαν τις προβλέψεις για αύξηση επιτοκίων.
Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 9,45 μονάδων (-0,02%), στις 53.559,99 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 138,92 μονάδων (-0,52%), στις 26.402,42 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με οριακή πτώση 19,23 μονάδων (-0,25%), στις 7.711,76 μονάδες.
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