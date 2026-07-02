Υποχωρεί η τιμή στην αντλία και τις επόμενες εβδομάδες - Απορροφήθηκε η λήξη της επιδότησης του ντίζελ

Πολύ περιορισμένη επίπτωση στις τιμές στην αντλία είχε η λήξη της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης κατά 15 λεπτά ανά λίτρο, σύμφωνα με τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία, με αποτέλεσμα το κόστος του ντίζελ να εξακολουθεί να είναι σαφώς χαμηλότερο από το επίπεδο όπου βρισκόταν όταν συμφωνήθηκε η παράταση της εκεχειρίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, πριν από 2,5 εβδομάδες.

Σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών καυσίμων του υπουργείου Ανάπτυξης, την 1η Ιουλίου, πρώτη ημέρα μετά την εκπνοή της τρίμηνης επιδότησης, η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης πανελλαδικά διαμορφώθηκε στα 1,648 ευρώ ανά λίτρο, δηλαδή μόλις 4 λεπτά ακριβότερα σε σύγκριση με την 30ή Ιουνίου.

Αυτό σημαίνει ότι το 74% της αύξησης που θα μπορούσε να προκύψει από τη λήξη της επιδότησης των 15 λεπτών απορροφήθηκε πριν φτάσει στους καταναλωτές.

Χάρη στη μικρή επίδραση που είχε η λήξη της επιδότησης στη αντλία, δεν ανατράπηκε η γενικά πτωτική πορεία της τιμής του ντίζελ το τελευταίο διάστημα.

Συγκεκριμένα, στις 14 Ιουνίου, ημέρα που ανακοινώθηκε η συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, η μέση λιανική τιμή του πετρελαίου κίνησης στην Ελλάδα ήταν 1,739 ευρώ ανά λίτρο. Στις 30 Ιουνίου, τελευταία ημέρα που ίσχυε η επιδότηση, το κόστος είχε υποχωρήσει κατά 14 λεπτά, στα 1,608 ευρώ, και απείχε μόλις 4 λεπτά από τα 1,568 ευρώ που καταγράφηκαν στις 28 Φεβρουαρίου, όταν άρχισαν οι εχθροπραξίες στον Κόλπο.

Κυβερνητικά στελέχη, που συμμετείχαν στον σχεδιασμό για την αντιμετώπιση των συνεπειών του πολέμου στην αγορά καυσίμων, εξέφρασαν την ικανοποίησή τους με το γεγονός ότι η λήξη της επιδότησης αποτυπώθηκε σε πολύ μικρό βαθμό στις λιανικές τιμές.

Οι ίδιες πηγές τόνισαν πως η τιμή στην αντλία πρέπει να συνεχίσει να υποχωρεί τις επόμενες εβδομάδες, ακολουθώντας τη σταδιακή εξομάλυνση του εφοδιασμού στη διεθνή αγορά πετρελαίου.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη από τα πρώτα στάδια του πολέμου η κυβέρνηση έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου κίνησης, καθώς πρόκειται για καύσιμο που χρησιμοποιείται κατά κόρον στην εφοδιαστική αλυσίδα και συνεπώς μπορεί να επηρεάσει την τιμολόγηση χιλιάδων αγαθών και υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τα εβδομαδιαία δελτία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα πετρελαιοειδή, η Ελλάδα κατάφερε να συγκρατήσει την ανατίμηση του ντίζελ καλύτερα από τον μέσο όρο της ΕΕ.