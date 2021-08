«Φλέγεται» ο πλανήτης το 2021: Πώς καίγονται οι χώρες και τι κάνουν οι κυβερνήσεις

Οι καταστροφικές φωτιές στην Ελλάδα αποτελούν κορυφαίο θέμα στα διεθνή ΜΜΕ. Η πύρινη λαίλαπα που κατέκαψε την Εύβοια, την Αττική, την Ηλεία, την Αχαΐα, την Μεσσηνία και άλλες περιοχές της χώρας μας, έχει συγκλονίσει τον πλανήτη. Πυροσβεστικές δυνάμεις από πολλά ευρωπαϊκά κράτη βρίσκονται στη χώρα μας και επιχειρούν για να σβήσουν τις φλόγες, σε μια περίοδο που καίγονται πολλές γωνιές του πλανήτη. Ρουμάνοι, Σέρβοι, Γάλλοι, Κύπριοι και όσοι ακόμη είναι εδώ γίνονται ένα με τους Ελληνες πυροσβέστες την ώρα της μάχης, δίνοντας παράδειγμα προς μίμηση. Την ίδια ώρα, όμως, που δίνεται μάχη στην Ελλάδα, φωτιές μαίνονται σε σχεδόν όλο τον πλανήτη.

Η φωτιά έχει καταστρέψει πλαγιές στη Βρετανική Κολομβία. Μια πισίνα στην Καλιφόρνια περιβάλλεται από απανθρακωμένα μπάζα. Τα πυκνά δάση της Σιβηρίας δεν υπάρχουν πια. Χώρες στο βόρειο ημισφαίριο αυτό το καλοκαίρι βιώνουν τις χειρότερες πυρκαγιές στα χρόνια της καταγεγραμμένης Ιστορίας, με μεγάλες εκτάσεις γης και ολόκληρες πόλεις στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και τη Ρωσία να έχουν καταστραφεί από τις φλόγες από τις αρχές Ιουλίου. Αν και πολλές από αυτές τις χώρες έχουν συνηθίσει τις πυρκαγιές εν μέσω καλοκαιριού, η κλιματική αλλαγή συντελεί στην αφόρητη ζέστη και το ξηρό κλίμα που επιτρέπουν στις πυρκαγιές να εξαπλωθούν πολύ πιο εύκολα. Ακολουθούν οι καταστροφές ανά τον κόσμο, ο απολογισμός και η επόμενη ημέρα.

Βρετανική Κολομβία: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης- Χιλιάδες εκτοπισμένοι

Η Βρετανική Κολομβία, η πιο δυτική επαρχία του Καναδά, κήρυξε στις 21 Ιουλίου κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των πυρκαγιών. Δόθηκε εντολή σε περισσότερους από 6.900 ανθρώπους στην επαρχία να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους (διπλάσιους από την προηγούμενη ημέρα που έγινε αισθητός ο κίνδυνος) ενώ περισσότεροι από 32.000 άνθρωποι είχαν λάβει ειδοποίηση ότι μπορεί να χρειαστεί να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους.

Το Σαββατοκύριακο που ακολούθησε, 279 πυρκαγιές έκαιγαν σε όλη την επαρχία, με 31 από αυτές να θεωρούνται «σημαντικές» από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Οι βροχές βοήθησαν βραχυπρόθεσμα την τιτάνια προσπάθεια των πυροσβεστών, στην προσπάθειά τους να μην χαθεί ανθρώπινη ζωή. Περισσότεροι από 3.180 πυροσβέστες και προσωπικό έχουν κινητοποιηθεί στην επαρχία.

Οι πυρκαγιές αυτές μαίνονται στο δυτικό τμήμα του Καναδά εδώ και αρκετές εβδομάδες έπειτα από ένα δριμύ κύμα καύσωνα στα τέλη του Ιουνίου, το οποίο οφείλεται στην κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με τους ειδικούς. Το θετικό είναι ότι δεν έχει υπάρξει απώλεια ζωής, σε αντίθεση με το οικοσύστημά τους που πεθαίνει.

Another B.C. community has been devastated by a raging wildfire. The White Rock Lake blaze has reduced homes and businesses to rubble in the area of Monte Lake. But as @KatieNicholson reports, not everyone is prepared to heed evacuation orders. pic.twitter.com/wD2fgLqWzw — CBC British Columbia (@cbcnewsbc) August 7, 2021

Καλιφόρνια: Μάχη για την δεύτερη μεγαλύτερη πυρκαγιά στην Iστορία της - Καμένα 2 εκατ. στρέμματα

Η φωτιά μετέτρεψε σε στάχτη λίγο παραπάνω από 1.980.000 στρέμματα αφότου ξέσπασε στις 13 Ιουλίου στο βόρειο τμήμα της πολιτείας. Η καμένη έκταση καλύπτει στο εξής επιφάνεια μεγαλύτερη του Λος Άντζελες. «Ήταν σαν να οδηγείς για να φύγεις από μια πολεμική ζώνη, όπως βλέπουμε στις ταινίες», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η κάτοικος Τάμι Κούγκλερ, καθισμένη κοντά σε ένα αντίσκηνο που στήθηκε σε έναν καταυλισμό για τους πυρόπληκούς στον οποίο κατέφυγε αφού έφυγε από το Γκρίνβιλ.

H πυρκαγιά έχει καταστρέψει 433 κτίρια, συν 300 επιπλέον κατασκευές. Από την Κυριακή, 16.035 σπίτια και επιχειρήσεις εξακολουθούν να απειλούνται. Αξιωματούχοι πρόσθεσαν ότι η αναστροφή του καπνού αναμένεται να αρθεί τη Δευτέρα, επιστρέφοντας τη φωτιά σε πιο ενεργά επίπεδα συμπεριφοράς. Τρεις άνθρωποι αγνοούνται και τέσσερις πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί.

«Οι ακραίες καιρικές συνθήκες και οι ακραίες συνθήκες ξηρασίας οδηγούν σε ακραίες συνθήκες και προκλήσεις πυρκαγιών που δεν έχουμε ξαναδεί στην ιστορία μας», δήλωσε ο κυβερνήτης Γκάβιν Νιούσομ σε δελτίο ειδήσεων βίντεο που γυρίστηκε στο καμένο Γκρίνβιλ. «Και ως συνέπεια πρέπει να αναγνωρίσουμε, αμέσως, ότι πρόκειται για πυρκαγιές που προκαλούνται από το κλίμα».

Σιβηρία: Μάχεται με την φωτιά μετά τον πιο καυτό Ιούνιο των τελευταίων 133 ετών

Η Σιβηρία είχε πάντα περιόδους πυρκαγιών, αλλά αυτά τα δύο τελευταία χρόνια είναι ιδιαίτερα έντονα. Ο Ιούνιος στην περιοχή Γιακουτία ήταν ο πιο καυτός και ξηρός από το 1888.

Κάθε φωτιά χρειάζεται τη δική της τοπική στρατηγική και μια αφοσιωμένη ομάδα πυροσβεστών. Αυτό αποτελεί πρόκληση σε περιοχές σαν την Γιακουτία, όπου μπορεί να καίγονται μέχρι και 2.000 εκτάρια γης. Πολλές από τις πυρκαγιές της Ρωσίας βρίσκονται στην Τάιγκα, που είναι δύσκολη η πρόσβαση. Αντιμετωπίζονται μόνο εάν απειλούνται ανθρώπινες κατοικίες και ζωές. Αυτό σημαίνει ότι τα δάση καίγονται χωρίς επέμβαση.

Οι πυρκαγιές που καίνε ανεξέλεγκτα αυτές τις περιοχές απελευθερώνουν τεράστιες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, καταστρέφοντας δάση που διαφορετικά θα λειτουργούσαν ως «καταναλωτές» διοξειδίου του άνθρακα. Ζεσταίνουν επίσης τον πάγο κάτω από το έδαφος το οποίο με τη σειρά του απελευθερώνει αέρια θερμοκηπίου. Αυτές οι πυρκαγιές προκαλούνται κυρίως από κεραυνούς κατά την διάρκεια ξηρών καταιγίδων. Σε μια μέρα φέτος, ο κ. Πέτροφ είπε ότι είδε οκτώ πυρκαγιές να πυροδοτούνται από κεραυνό.

Οι οικολόγοι από την πλευρά τους ρίχνουν ευθύνες στη ρωσική πολιτική για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών και ιδίως σ' ένα κυβερνητικό διάταγμα του 2015 που επιτρέπει στις τοπικές αρχές να αγνοούν τις πυρκαγιές αν το κόστος για την κατάσβεσή τους υπερβαίνει τις ζημιές που εκτιμάται ότι θα προκαλέσουν.

Στα τέλη Ιουλίου, είδαμε ανθρώπους να σπεύδουν να σβήσουν τη φωτιά, πολλές φορές χωρίς το επιθυμητό αποτέλεσμα καθώς οι φωτιές μαίνονταν ανεξέλεγκτες. Συγκλονιστικά βίντεο έχουν αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα οποία φαίνονται οι καπνοί που «πνίγουν» τη Σιβηρία.

Φωτιές στην Ιταλία: 60 εστίες στην Καλαβρία - Δύο νεκροί

Μετά την Σικελία, οι πυρκαγιές κατακαίνε μεγάλες γεωργικές εκτάσεις της Καλαβρίας. Συνολικά, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, οι εστίες στην περιφέρεια αυτή της Κάτω Ιταλίας, είναι 60. Δύο άνθρωποι έχασαν την ζωή τους στην περιοχή Σαν Λορέντσο, ενώ προσπαθούσαν να σώσουν τον ελαιώνα τους από τις φλόγες. Πρόκειται για μια γυναίκα πενήντα τεσσάρων ετών, και για τον ανιψιό της τριάντα τριών, ο οποίος προσπάθησε να την βοηθήσει.

Οι φλόγες έχουν επεκταθεί και σε γεωργικές εκτάσεις γύρω από τα χωριά όπου οι κάτοικοι μιλούν «γκρεκάνικα», τα ελληνόφωνα χωριά της Καλαβρίας. Κυρίως στις περιοχές της Μπόβα, Ροκούντι και Κοντοφούρι. Οι πυροσβέστες και η Πολιτική Προστασία καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, με επίγεια και εναέρια μέσα, για να θέσουν υπό έλεγχο της πυρκαγιές, οι οποίες ακόμα μαίνονται.

Ο δήμαρχος της πόλης Ρήγιο της Καλαβρίας, Τζουζέπε Φαλκοματά, ζήτησε να κηρυχθεί η περιοχή του σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ενώ στο Ακρι εκκενώθηκαν 150 σπίτια. Η πύρινη λαίλαπα κατέστρεψε και μεγάλο μέρος του φυσικού πάρκου του όρους Πολλίνο, πάντα στην Καλαβρία.

VIDEO: Firefighters race to tackle the blazes as wildfires continue to devastate Italy's southern regions of Sicily and Calabria pic.twitter.com/WjCr1vrzkY — AFP News Agency (@AFP) August 6, 2021

Τουρκία: Πυρκαγιές για δέκα ημέρες - 12 φωτιές σε 5 νομούς

Για δέκα ημέρες μαίνονταν οι φωτιές στην Τουρκία, καθώς μόλις την Δευτέρα θεωρούνται πλέον υπό έλεγχο, με αποτέλεσμα η γείτονος χώρα να στείλει βοήθεια στην Ελλάδα. Το αποτέλεσμα ήταν να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι. Ο υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ενημέρωσε ότι 1352 κτίρια υπέστησαν μεγάλες ζημιές ενώ μέχρι σήμερα 770 πολίτες τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 757 από αυτούς έχουν πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο. Από τους νοσηλευόμενους ευτυχώς δεν κινδυνεύει η ζωή κανενός. Πάντως, η ανεπαρκής κρατική επέμβαση για την κατάσβεση των πυρκαγιών προκαλεί αντιδράσεις.

Πάνω από 180 πυρκαγιές απανθράκωσαν δασικές εκτάσεις, καλλιέργειες και κατοικημένες περιοχές στα τουρκικά παράλια στη Μεσόγειο από την περασμένη Τετάρτη. Στα τέλη Ιουλίου, τηλεοπτικά πλάνα έδειξαν απανθρακωμένες κατοικίες και κατοίκους να φεύγουν για να σωθούν καθώς πυροσβέστες υποστηριζόμενοι από ελικόπτερα μάχονταν για την κατάσβεση της φωτιάς.

Κάτοικοι στην περιοχή Μιλάς της Μούγλα πραγματοποίησαν διαμαρτυρία εναντίον του υπουργού Γεωργίας και Δασοκομίας, Μπεκίρ Πακντεμιρλί. Μια γυναίκα ρώτησε τον υπουργό γιατί τα πυροσβεστικά αεροσκάφη δεν χρησιμοποιήθηκαν για την καταπολέμηση των πυρκαγιών κι ο Πακτεμιρλί δεν απάντησε τίποτα. Σωστικά συνεργεία απομάκρυναν εκατοντάδες κατοίκους από τις εστίες τους διά θαλάσσης.

Σύμφωνα με την υπηρεσία δορυφορικής παρακολούθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η «ισχύς της ακτινοβολίας» των πυρκαγιών στην Τουρκία βρίσκεται σε επίπεδο «χωρίς προηγούμενο» από το 2003.

BREAKING: Explosions in Kemerköy Thermal Power Plant as Turkey wildfires reach it in Milas



pic.twitter.com/G1kqgDbLyx — Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 4, 2021

Apocalyptic scenes from Turkey’s Milas where wildfires are burning a coal based thermal plant



People are concerned that the coal also would cause further air pollution and a separate environmental disasterpic.twitter.com/YEd98kW5Ow — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) August 4, 2021

Ρεκόρ εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

Με πολύ υψηλές θερμοκρασίες και μεγάλη ξηρασία, η φωτιά στα δάση απελευθέρωσε 343 μεγατόνους άνθρακα, ποσό αυξημένο κατά 20% σε σχέση με την αντίστοιχη προηγούμενη ποσότητα ρεκόρ που είχε σημειωθεί το 2014.

«Ο αριθμός αυτός ξεχωρίζει με διαφορά», ανέφερε ο Mark Parrington, επιστήμονας στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Παρακολούθησης Ατμόσφαιρας Copernicus, η οποία μετρά τις εκπομπές άνθρακα. «Φέτος, το σύνολο του Ιουλίου παγκοσμίως είναι το υψηλότερο από το 2003 όταν και ξεκίνησαν οι καταγραφές». Πάνω από το μισό διοξείδιο του άνθρακα προέρχεται από δύο περιοχές – τη Βόρεια Αμερική και τη Σιβηρία.