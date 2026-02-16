Σε ένα από τα πιο όμορφα φυσικά τοπία της Θάσου, το Natura Beach Bar δεν αποτελεί απλώς έναν καλοκαιρινό προορισμό, αλλά ένα παράδειγμα του πώς η φιλοξενία μπορεί να συνδυαστεί με τον σεβασμό προς το περιβάλλον.

Μιλήσαμε με τον ιδιοκτήτη του Natura Beach Bar, Ιωάννη Κυριατζίδη, για τη φιλοσοφία της βιωσιμότητας που διέπει κάθε πτυχή της λειτουργίας του χώρου, τις περιβαλλοντικά υπεύθυνες πρακτικές που εφαρμόζουν και τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Zero Waste HORECA. Μια πρωτοβουλία που τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και υλοποιείται από την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης με τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος της Coca-Cola.

Μπορεί τελικά ένα beach bar να προσφέρει premium εμπειρία χωρίς να επιβαρύνει το περιβάλλον; Πάμε να δούμε τι μας απαντά ο κύριος Κυριατζίδης.

Κύριε Κυριαζίδη, το Natura Beach Bar συνδέεται έντονα με το φυσικό τοπίο της Θάσου. Είναι η αγάπη για το νησί που καλλιέργησε τη φιλοσοφία σας γύρω από τη βιωσιμότητα;

«Για εμάς, η βιωσιμότητα δεν είναι μια τάση ούτε μια στρατηγική επιλογή, αλλά στάση ζωής.Το Natura Beach Bar γεννήθηκε μέσα σε ένα μοναδικό φυσικό τοπίο (το οποίο ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο με τη φύτευση περισσότερων των πεντακοσίων δέντρων, θάμνων και καλωπιστικών φυτών) και η καθημερινή επαφή με τη φύση της Θάσου μάς υπενθυμίζει συνεχώς την ευθύνη που έχουμε απέναντί της. Η αγάπη μας για το νησί και ο σεβασμός προς το περιβάλλον όχι μόνο διαμόρφωσαν τη φιλοσοφία μας, αλλά ενίσχυσαν ακόμη περισσότερο την πεποίθησή μας ότι οφείλουμε να προσπαθούμε διαρκώς για ένα πιο βιώσιμο αύριο. Το φυσικό τοπίο δεν αποτελεί απλώς το σκηνικό της εμπειρίας που προσφέρουμε —είναι ο λόγος που θέλουμε να κάνουμε κάθε μας επιλογή πιο συνειδητή και ουσιαστική».

Τι σημαίνει στην πράξη η αρμονική συνύπαρξη των επισκεπτών με το φυσικό περιβάλλον; Ποιες περιβαλλοντικά υπεύθυνες πρακτικές εφαρμόζετε εσείς στη λειτουργία του Natura Beach Bar;

«Η αρμονική συνύπαρξη επισκεπτών και φυσικού περιβάλλοντος, για εμάς, σημαίνει εμπειρία με σεβασμό. Θέλουμε ο επισκέπτης να απολαμβάνει τη μοναδικότητα του τοπίου χωρίς να το αλλοιώνει· να νιώθει τη σκιά των δέντρων, να μυρίζει τη φύση —τα λουλούδια, το γρασίδι, το χώμα, τη θάλασσα —και να καταλαβαίνει στην πράξη ότι ο άνθρωπος μπορεί να συνυπάρξει αρμονικά με αυτήν. Η πολυτέλεια, για εμάς, δεν έρχεται σε αντίθεση με τη φύση· πηγάζει από αυτήν. Στη λειτουργία του Natura Beach Bar εφαρμόζουμε μια σειρά από περιβαλλοντικά υπεύθυνες πρακτικές, όπως η ανακύκλωση σε όλα μας τα απορρίμματα, η χρήση επαναχρησιμοποιούμενων ποτηριών παραλίας αντί για μίας χρήσης, και η αποφυγή πλαστικού στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Παράλληλα, χρησιμοποιούμε αυτόματο σύστημα ποτίσματος για την εξοικονόμηση νερού, επιλέγουμε συσκευές με τη χαμηλότερη δυνατή ενεργειακή κατανάλωση και υιοθετούμε καθημερινά μικρές, περιβαλλοντικά υπεύθυνες πρακτικές που συνολικά συμβάλλουν ουσιαστικά στη βιωσιμότητα. Για εμάς, δεν είναι μια μεμονωμένη ενέργεια, αλλά μια συνεχής προσπάθεια που εξελίσσεται μαζί μας».

Τι σας ώθησε στο να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα Zero Waste HORECA που χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα της Coca-Cola; Ήταν φυσική συνέχεια της φιλοσοφίας σας ή μια εντελώς νέα πρόκληση;

«Η συμμετοχή μας στο πρόγραμμα, ήταν μια συνειδητή επιλογή εξέλιξης. Μας ώθησε η ανάγκη να αποκτήσουμε γνώση γύρω από νέες, πιο καινοτόμες πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων, πρακτικές που μέχρι τότε είτε δεν γνωρίζαμε είτε δεν είχαμε σκεφτεί να εφαρμόσουμε. Παράλληλα, μας έδωσε τη δυνατότητα να ενταχθούμε σε ένα δίκτυο επιχειρήσεων με κοινή φιλοσοφία, να ανταλλάξουμε εμπειρίες και να βελτιώσουμε ουσιαστικά τον τρόπο που διαχειριζόμαστε την καθημερινή μας λειτουργία. Για εμάς, το πρόγραμμα αποτέλεσε ένα ακόμα βήμα προς μια πιο συνειδητή και σύγχρονη προσέγγιση της βιωσιμότητας».

Ποιες ήταν οι βασικές περιβαλλοντικά υπεύθυνες πρακτικές που εφαρμόσατε στο Natura Beach Bar μέσα από το πρόγραμμα;

«Οι βασικές πρακτικές του προγράμματος ήταν σε μεγάλο βαθμό ήδη γνωστές σε εμάς και αρκετές εφαρμόζονταν εδώ και καιρό. Εκεί που μας βοήθησε ουσιαστικά το πρόγραμμα ήταν στο να μη μένουμε σε αυτά που ήδη κάναμε και να μην εφησυχάζουμε. Μέσα από τη δομημένη καθοδήγηση και τις προτάσεις του Zero Waste HORECA και της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης, εντοπίσαμε νέες λύσεις και βελτιώσαμε υπάρχουσες πρακτικές, αναβαθμίζοντας συνολικά τον τρόπο λειτουργίας μας. Αυτός ο συνεχής επανασχεδιασμός και η εφαρμογή περισσότερων βιώσιμων λύσεων μάς επέτρεψαν, μέσα σε έναν χρόνο, να αναβαθμίσουμε τη διάκρισή μας από Χάλκινη σε Χρυσή, επιβεβαιώνοντας ότι η βιωσιμότητα είναι μια δυναμική διαδικασία και όχι ένα στατικό αποτέλεσμα».

Υπήρξαν αλλαγές στην καθημερινή λειτουργία του beach bar που σας «ζόρισαν»;

«Οι αλλαγές στην καθημερινή λειτουργία δεν μας "ζόρισαν" ιδιαίτερα, γιατί η βιωσιμότητα είναι για εμάς τρόπος και στάση ζωής. Είναι μια φιλοσοφία που εφαρμόζουμε καθημερινά και προσπαθούμε να μεταδίδουμε και στους εργαζομένους μας, ώστε να γίνεται κομμάτι της κουλτούρας της ομάδας μας. Αυτό που συχνά αποτελεί πρόκληση είναι το κόστος ορισμένων περιβαλλοντικά υπεύθυνων πρακτικών —τόσο αυτών που ήδη εφαρμόζουμε όσο και εκείνων που θέλουμε να υλοποιήσουμε στο μέλλον. Σε πολλές περιπτώσεις, η έλλειψη ουσιαστικής στήριξης από αρμόδιους φορείς κάνει την προσπάθεια πιο απαιτητική. Παρ’ όλα αυτά, παραμένουμε προσηλωμένοι στον στόχο μας, γιατί πιστεύουμε ότι η βιωσιμότητα είναι επένδυση και όχι έξοδο».

Γνωρίζοντας τα συνολικά περιβαλλοντικά οφέλη του προγράμματος, πώς νιώθετε που είστε μέρος αυτής της συλλογικής προσπάθειας;

«Το να είμαστε μέρος αυτής της συλλογικής προσπάθειας μάς κάνει να νιώθουμε ότι δεν είμαστε μόνοι. Μας δίνει ελπίδα και δύναμη να συνεχίσουμε, γνωρίζοντας ότι όλο και περισσότερες επιχειρήσεις κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Πιστεύουμε ότι μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες χτίζεται ένα πιο βιώσιμο μέλλον, το οποίο έχουμε ευθύνη να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές».

Θεωρείτε ότι τέτοιες πρωτοβουλίες, ειδικά σε νησιωτικές περιοχές όπως η Θάσος, μπορούν να αλλάξουν ουσιαστικά τον τρόπο που λειτουργεί ο κλάδος της εστίασης στην Ελλάδα;

«Ναι, πιστεύουμε ότι τέτοιες πρωτοβουλίες μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην αλλαγή του τρόπου λειτουργίας της εστίασης στην Ελλάδα, ειδικά σε νησιωτικές περιοχές όπως η Θάσος. Ο κλάδος της εστίασης έχει πλέον την ευθύνη να προσαρμοστεί και να αλλάξει πρακτικές, καθώς το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα είναι σημαντικό. Η μείωση του food waste, η σωστή εφαρμογή της ανακύκλωσης και γενικότερα η υιοθέτηση πιο υπεύθυνων πρακτικών δεν είναι επιλογή, αλλά αναγκαιότητα. Μέσα από συλλογικές πρωτοβουλίες και κοινή κατεύθυνση, η αλλαγή μπορεί να γίνει πραγματικά ουσιαστική και διαρκής».

Πιστεύετε ότι ο σύγχρονος επισκέπτης δίνει πλέον μεγαλύτερη αξία σε επιχειρήσεις που σέβονται το περιβάλλον;

«Ναι, πιστεύουμε ότι ο σύγχρονος επισκέπτης δίνει πλέον μεγαλύτερη αξία σε επιχειρήσεις που σέβονται το περιβάλλον. Ζούμε σε μια εποχή όπου όλο και περισσότεροι άνθρωποι αντιλαμβάνονται την ανάγκη για αλλαγή προς πιο περιβαλλοντικά υπεύθυνες πρακτικές, καθώς βιώνουν στην καθημερινότητά τους τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, όπως φυσικές καταστροφές, ρύπανση και περιβαλλοντική υποβάθμιση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι επισκέπτες να γίνονται πιο συνειδητοποιημένοι και να επιλέγουν πιο προσεκτικά τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο θα αφιερώσουν τον χρόνο και τα χρήματά τους».

Ποιο είναι το επόμενο βήμα για το Natura Beach Bar στον τομέα της βιωσιμότητας;

«Το επόμενο άμεσο βήμα μας στον τομέα της βιωσιμότητας είναι η εφαρμογή της κομποστοποίησης, ώστε να διαχειριζόμαστε τα οργανικά μας απόβλητα και να παράγουμε το δικό μας φυσικό λίπασμα για τα φυτά του χώρου μας. Σε πιο μακροπρόθεσμο επίπεδο, στόχος μας είναι να πετύχουμε τον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό ενεργειακής αυτονομίας και να μειώσουμε σημαντικά το συνολικό περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα. Παράλληλα, θα θέλαμε να προχωρήσουμε στην κατάργηση των πλαστικών περιεκτών στα εμφιαλωμένα νερά και την αντικατάστασή τους με πιο βιώσιμες λύσεις, όπως το tetrapack. Προς το παρόν, το κόστος αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα, χωρίς όμως να παύει να είναι ένας στόχος για το μέλλον».

Τι μήνυμα θα θέλατε να στείλετε στις επιχειρήσεις που σκέφτονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα;

«Μην διστάσετε να μπείτε στο πρόγραμμα. Σας δίνει έμπνευση, πρακτικά εργαλεία και την ευκαιρία να κάνετε ουσιαστικές αλλαγές, να μειώσετε το περιβαλλοντικό σας αποτύπωμα και να γίνετε μέρος ενός δικτύου επιχειρήσεων με κοινή φιλοσοφία για ένα πιο βιώσιμο αύριο».

Η συζήτησή μας με τον Ιωάννη Κυριατζίδη αποδεικνύει ότι η βιωσιμότητα δεν χρειάζεται να είναι ούτε περιοριστική ούτε θεωρητική. Όταν αποτελεί στάση ζωής και καθημερινή πρακτική, μπορεί να μεταμορφώσει τον τρόπο που λειτουργεί μια επιχείρηση και να αναβαθμίσει συνολικά την εμπειρία του επισκέπτη.

Το Natura Beach Bar δείχνει ότι ο σεβασμός προς το φυσικό τοπίο, η ποιότητα και η φιλοξενία μπορούν να συνυπάρξουν αρμονικά, δημιουργώντας ένα πρότυπο για το μέλλον της εστίασης. Ειδικά σε περιοχές που η φύση δεν είναι απλώς φόντο, αλλά ουσία.

Μάθε περισσότερα για το πρόγραμμα βιωσιμότητας Zero Waste HORECA στην ιστοσελίδα www.zerowastefuture.gr.