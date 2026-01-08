Γεννήθηκαν γοριλάκια σπάνιου είδους στο Κονγκό - Η τρυφερή φωτογραφία με τη μαμά

Ορεινή γορίλας γέννησε δίδυμα στο ανατολικό Κονγκό γεγονός που έχει γίνει δεκτό με μεγάλη χαρά καθώς το είδος απειλείται με εξαφάνιση.

Το πάρκο στο ανατολικό Κονγκό, που χειμάζεται από τον πόλεμο, ανακοίνωσε ότι τα γεννητούρια έγιναν στις 3 Ιανουαρίου και τα δίδυμα της Mafuko, όπως λέγεται η μαμά, «φαίνεται να είναι σε καλή κατάσταση υγείας».

Με έκταση που ξεπερνά τα 3.000 τετραγωνικά μίλια, το παλαιότερο εθνικό πάρκο της Αφρικής φιλοξενεί πολλούς από τους εναπομείναντες ορεινούς γορίλες, ωστόσο μεγάλο μέρος του πάρκου βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ανταρτών και οι μάχες οδηγούν σε απώλεια δασικών περιοχών.

Η φροντίδα των διδύμων μπορεί να είναι δύσκολη, «ιδιαίτερα κατά τους πρώτους μήνες, όταν τα μωρά εξαρτώνται εξ ολοκλήρου από τη μητέρα τους για φροντίδα και μεταφορά» αναφέρεται, ακόμα, στη δήλωση του πάρκου.

Τα νεογέννητα παρακολουθούνται στενά για να διασφαλιστεί η επιβίωσή τους, διαβεβαίωσε το πάρκο.

Φωτογραφίες δείχνουν την 22χρονη Mafuko να κρατά τα δύο μωρά γορίλες, καθισμένη στο έδαφος και μερικώς κρυμμένη από κλαδιά με πράσινα φύλλα.

Συνολικά, η Mafuko έχει επτά απογόνους, συμπεριλαμβανομένων δύο διδύμων που πέθαναν μια εβδομάδα μετά τη γέννησή τους το 2016.

Η οικογένεια Bageni, το είδος όπου ανήκει, αριθμεί 59 μέλη και είναι η μεγαλύτερη στο πάρκο.