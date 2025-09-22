Γράφτηκε ιστορία στη θαλάσσια επιστήμη: Βίντεο κατέγραψε καρχαρίες λεοπαρδάλεις να ζευγαρώνουν σε τρίο

Ιστορική πρώτη για την επιστήμη της θάλασσας, καθώς τρεις καρχαρίες λεοπαρδάλεις, απειλούμενο με εξαφάνιση είδος, καταγράφηκαν σε βίντεο στη Νέα Καληδονία (σ.σ. υπερπόντια κτήση της Γαλλίας) να ζευγαρώνει σε «τρίο».

Είναι η πρώτη φορά που το παγκοσμίως απειλούμενο είδος καταγράφεται σε μια ακολουθία ζευγαρώματος, παρέχοντας πολύτιμες γνώσεις που θα βοηθήσουν τις προσπάθειες διατήρησης, σημειώνουν σχετικά τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Ο Δρ Hugo Lassauce, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Sunshine Coast, κατέγραψε το γεγονός με τους καρχαρίες λεοπαρδάλεις, ενώ ερευνούσε τον πληθυσμό τους στα ανοικτά των ακτών της Nouméa της Νέας Καληδονίας.

Καρχαρίες λεοπαρδάλεις: Πώς καταγράφηκαν να ζευγαρώνουν

Ο ερευνητής στη Νέα Καληδονία, καθώς έκανε καταδύσεις, «εντόπισε ένα θηλυκό με δύο αρσενικά να κρατούν τα πτερύγια του στο άμμο κάτω από αυτόν». «Σκέφτηκα: "Κάτι θα συμβεί – θα μείνω εδώ με τις κάμερές μου". Μια ώρα αργότερα, τελικά συνέβη» περιγράφει ο ίδιος μεταξύ άλλων.

Το τρίο «τελείωσε σε λίγα λεπτά» – 110 δευτερόλεπτα για την ακρίβεια. Το πρώτο αρσενικό χρειάστηκε 63 δευτερόλεπτα. Το δεύτερο τελείωσε σε 47 δευτερόλεπτα. «Στη συνέχεια, τα αρσενικά έχασαν όλη τους την ενέργεια και έμειναν ακίνητα στον βυθό, ενώ το θηλυκό κολύμπησε μακριά ενεργητικά», είπε ο Lassauce.

Ήταν η πρώτη φορά που παρατηρήθηκε καρχαρίας λεοπάρδαλη να ζευγαρώνει στη φύση – με οποιονδήποτε αριθμό συντρόφων. Ο Lassauce πρόσθεσε ότι η αναπαραγωγική συμπεριφορά των άγριων καρχαριών παραμένει σε μεγάλο βαθμό ατεκμηρίωτη, αν και έχουν παρατηρηθεί άλλα είδη καρχαριών να ζευγαρώνουν σε ομάδες, με πολλά αρσενικά και ένα θηλυκό.

«Δεν είναι σαν τα δελφίνια», είπε ο θαλάσσιος βιολόγος. Τα δελφίνια έχουν παρατηρηθεί να «ζευγαρώνουν συνεχώς».

Με πληροφορίες από Guardian