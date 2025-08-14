Το καθημερινό προϊόν καθαρισμού που απελευθερώνει τρισεκατομμύρια μικροπλαστικά στο περιβάλλον

Μπορεί να μην συναντάται σε κάθε νοικοκυριό, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να το βρει κανείς στην ελληνική αγορά καθώς το δημοφιλές «εργαλείο καθαρισμού» μέρων του σπιτιού, όπως προέκυψε από σχετική έρευνα, «απελευθερώνει» κάθε μήνα τρισεκατομμύρια μικροπλαστικά.

Μπορεί να αφήνει τους πάγκους της κουζίνας αστραφτερούς, αλλά νέα έρευνα δείχνει ότι αυτό το βασικό οικιακό προϊόν απελευθερώνει αθόρυβα τρισεκατομμύρια μικροπλαστικά στο περιβάλλον -κάθε μήνα.

Αυτά τα ενοχλητικά σωματίδια δεν εξαφανίζονται απλά. Διεισδύουν στα τρόφιμα, στο νερό και στον αέρα. Τελικά, καταλήγουν και στο σώμα του ανθρώπου — και οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι μπορεί να προκαλούν σοβαρές βλάβες στον οργανισμό.

Το βασικό εργαλείο καθαρισμού που απελευθερώνει τρισ. μικροπλαστικά

Επιστήμονες από την Αμερικανική Χημική Εταιρεία εξέτασαν πιο προσεκτικά τα λεγόμενα «μαγικά» σφουγγάρια καθαρισμού, δημοφιλή για την ικανότητά τους να αφαιρούν τη σκόνη και τη βρωμιά χρησιμοποιώντας μόνο νερό.

Η καθαριστική τους δύναμη προέρχεται από τον αφρό μελαμίνης, ένα ελαφρύ αλλά ανθεκτικό πλαστικό που λειτουργεί σαν εξαιρετικά λεπτό γυαλόχαρτο και απομακρύνει απαλά τη βρωμιά και τους λεκέδες από τις επιφάνειες.

Ωστόσο, με κάθε χρήση, τα σφουγγάρια καταστρέφονται σταδιακά, αφήνοντας πίσω τους μικροσκοπικές ίνες που ονομάζονται μικροπλαστικά.

Για να καταλάβουν πόσο πλαστικό απελευθερώνεται, οι ερευνητές εξέτασαν σφουγγάρια τριών δημοφιλών μαρκών, τρίβοντάς τα πάνω σε μεταλλική επιφάνεια με υφή, ώστε να μιμηθούν την καθημερινή φθορά.

Αυτό που ανακάλυψαν δεν ήταν καθόλου καθαρό: ένα μόνο σφουγγάρι αποθέτει περίπου 6,5 εκατομμύρια μικροπλαστικές ίνες ανά γραμμάριο φθαρμένου υλικού.

Από εκεί, η ομάδα στράφηκε στα στοιχεία πωλήσεων της Amazon από τον Αύγουστο του 2023. Υποθέτοντας ότι ο μέσος σφουγγάρι φθείρεται κατά περίπου 10% από την κανονική χρήση, υπολόγισαν ότι 1,55 τρισεκατομμύρια μικροπλαστικές ίνες θα μπορούσαν να διαρρεύσουν στο περιβάλλον κάθε μήνα.

Και αυτό μόνο από έναν διαδικτυακό λιανοπωλητή — πράγμα που σημαίνει ότι ο πραγματικός αριθμός των πλαστικών σωματιδίων που απελευθερώνονται από τα «μαγικά» σφουγγάρια θα μπορούσε να είναι πολύ υψηλότερος.

Με πληροφορίες από New York Post