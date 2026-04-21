Μεγάλη ανησυχία από τους επιστήμονες: Ορατές από το διάστημα οι πετρελαιοκηλίδες στον Περσικό Κόλπο

Εκτός από κοινωνική, ανθρωπιστική και οικονομική κρίση, ο πόλεμος στο Ιράν αποτελεί και περιβαλλοντικό πρόβλημα.

Σοκάρουν οι φωτογραφίες που φέρνει στο φως το CNN, από πολλαπλές πετρελαιοκηλίδες που έχουν προκληθεί μετά τις ιρανικές και αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις που έπληξαν εγκαταστάσεις πετρελαίου και πλοία στην περιοχή, οι οποίες μάλιστα, είναι ορατές από το διάστημα.

Δορυφορικές εικόνες δίνουν μια εικόνα για την καταστροφή στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της εύθραυστης βιοποικιλότητας του Περσικού Κόλπου. Το πετρέλαιο που χύνεται εκεί έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει τη ζωή και τα μέσα διαβίωσης των ανθρώπων κατά μήκος των ακτών του Κόλπου, καθώς και την πλούσια θαλάσσια ζωή της περιοχής.

Συγκεκριμένα, μια εικόνα που τραβήχτηκε στις 7 Απριλίου, δείχνει μια διαρροή που εκτείνεται σε περισσότερα από πέντε μίλια στα Στενά του Ορμούζ κοντά στο νησί Κεσμ του Ιράν. Ένα ιρανικό πλοίο, το Shahid Bagheri, διέρρευσε πετρέλαιο στην ίδια περιοχή αφού οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν το πλοίο στις 28 Φεβρουαρίου, δήλωσε στο CNN η εκπρόσωπος της Greenpeace Γερμανίας, Νίνα Νόελ.

Μια άλλη εικόνα δείχνει πετρέλαιο γύρω από το νησί Λαβάν μετά από αυτό που τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης χαρακτήρισαν χτύπημα «από εχθρούς» σε μια εγκατάσταση πετρελαίου κοντά στις ακτές του νησιού στις 7 Απριλίου.

Βίντεο που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εντοπίστηκε γεωγραφικά από το CNN δείχνει επίσης μια μεγάλη πυρκαγιά που ξεσπά από το ιρανικό διυλιστήριο πετρελαίου.

Το χτύπημα στο Λαβάν αποτελεί «μεγάλη περιβαλλοντική έκτακτη ανάγκη», δήλωσε ο Βιμ Τσβάινενμπουργκ, επικεφαλής έργου στην ολλανδική οργάνωση ειρήνης PAX, η οποία παρακολουθεί τις συνέπειες των επιθέσεων γύρω από τον Κόλπο.

«Τουλάχιστον πέντε τοποθεσίες στο Λαβάν υπέστησαν ζημιές, με επακόλουθες διαρροές να συμβαίνουν γύρω από το νησί και διαρροή πετρελαίου στη θάλασσα», συμπλήρωσε.

Οι διαρροές «φτάνουν τώρα και στο νησί Σιντβάρ... το οποίο είναι προστατευόμενη περιοχή. Είναι ακατοίκητο, αλλά έχει μια σειρά από προστατευόμενα είδη εκεί», πρόσθεσε.

Το νησί Σιντβάρ είναι ένα κοραλλιογενές νησί στον Περσικό Κόλπο, περίπου ένα μίλι ανατολικά του νησιού Λαβάν, το οποίο είναι πλούσιο σε άγρια ​​ζωή, συμπεριλαμβανομένων χελωνών και θαλασσοπουλιών.

Δορυφορικές εικόνες δείχνουν επίσης διαρροές λίγο έξω από τις ακτές του Κουβέιτ στις 6 Απριλίου. Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν δήλωσε ότι στόχευσε εγκαταστάσεις καυσίμων και πετροχημικών σε χώρες του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένου του Κουβέιτ, εκείνη την ημέρα σε αντίποινα για επίθεση σε ένα πετροχημικό συγκρότημα στο νοτιοδυτικό Ιράν.

Οι διαρροές απειλούν και άλλες θαλάσσιες ζωές, όπως χελώνες, δελφίνια και φάλαινες που ενδέχεται να καταπιούν ή να παγιδευτούν στο πετρέλαιο.

