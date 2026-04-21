Τραμπ: «Θα καταλήξουμε σε μία σπουδαία συμφωνία με το Ιράν» - Απειλές και για νέους βομβαρδισμούς

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη (21/4) ότι πιστεύει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «θα καταλήξουν σε μια σπουδαία συμφωνία» με το Ιράν για να τερματίσουν τον πόλεμο που διαρκεί εβδομάδες.

Η δήλωσή του αυτή, έρχεται τη στιγμή που οι συνομιλίες των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν, στο Πακιστάν, φέρεται να «φαλιρίζουν».

«Νομίζω ότι δεν έχουν άλλη επιλογή», ​​δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο «Squawk Box» του CNBC, όταν ρωτήθηκε τι ανέμενε να προκύψει από έναν δεύτερο γύρο ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με το Ιράν.

«Έχουμε καταστρέψει το Ναυτικό τους, έχουμε καταστρέψει την Πολεμική τους Αεροπορία, έχουμε καταστρέψει τους ηγέτες τους», είπε ο πρόεδρος.

«Το ότι έχουμε καταστρέψει τους ηγέτες τους, ειλικρινά, είναι κάτι που περιπλέκει τα πράγματα κατά κάποιον τρόπο», είπε ο Τραμπ. «Είναι αλλαγή καθεστώτος, όπως και να θέλετε να την ονομάσετε, κάτι που δεν είπα ότι θα έκανα, αλλά το έκανα έμμεσα», συμπλήρωσε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης μάλιστα δήλωσε ότι αναμένει να συνεχίσει τους βομβαρδισμούς του Ιράν εάν οι ΗΠΑ δεν μπορέσουν να καταλήξουν σε συμφωνία για την παράταση της εκεχειρίας μέχρι την προθεσμία της Τετάρτης (22/4) το βράδυ.

«Αναμένω να βομβαρδίσω γιατί πιστεύω ότι αυτή είναι μια καλύτερη στάση», ανέφερε χαρακτηριστικά. Αλλά είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Θέλω να πω, ο στρατός είναι σπάνιος. Είναι απολύτως απίστευτοι», συμπλήρωσε αναφερόμενος σε όλες τις προσπάθειές του για την ανασυγκρότηση του αμερικανικού στρατού.

Παράλληλα, ερωτηθείς αν θα παρατείνει την εκεχειρία για να δώσει χρόνο στις ειρηνευτικές συνομιλίες ώστε να επιτευχθεί μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, ο Τραμπ απάντησε: «Λοιπόν, δεν θέλω να το κάνω αυτό».

Παράλληλα, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι η Κίνα βοήθησε το Ιράν να αναπληρώσει αποθέματα των όπλων του.

Οι Ιρανοί «πιθανώς έχουν αναπληρώσει λίγο τα αποθέματά τους» από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ «κατάσχεσαν χθες ένα πλοίο που μετέφερε κάποια πράγματα, κάτι που δεν ήταν πολύ καλό, ίσως ένα δώρο από την Κίνα, δεν ξέρω».

«Ξαφνιάστηκα λίγο», είπε, προσθέτοντας: «Νόμιζα ότι είχα μια συμφωνία με τον πρόεδρο Σι (Τζινπίνγκ), αλλά δεν είναι τίποτε σοβαρό, έτσι είναι σε καιρό πολέμου», συμπλήρωσε.

Τραμπ: «Το Ιράν έχει παραβιάσει την εκεχειρία πολλές φορές»

Ο Αμερικανός πρόεδρος, είχε αναρτήσει νωρίτερα σήμερα στο Truth Social μια εξαιρετικά σύντομη, αλλά έμμεσα απειλητική δήλωση για το Ιράν.

«Το Ιράν έχει παραβιάσει την εκεχειρία πολλές φορές», έγραψε στην πλατφόρμα, χωρίς να διευκρινίσει ποιες ήταν αυτές οι παραβιάσεις.

Στο Πακιστάν για συνομιλίες ο Τζει Ντι Βανς

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αντιπρόεδρος Τζει Ντι Βανς και άλλοι κορυφαίοι αξιωματούχοι του Τραμπ αναμένεται να ταξιδέψουν στο Πακιστάν σήμερα για έναν δεύτερο γύρο έντονων διαπραγματεύσεων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Axios για τον Βανς, ο Λευκός Οίκος πέρασε όλη τη Δευτέρα περιμένοντας ένα σήμα από την Ισλαμική Δημοκρατία σχετικά με τις προθέσεις της για τις διαπραγματεύσεις.

Το ρεπορτάζ ανέφερε ότι η Τεχεράνη καθυστερούσε, εν μέσω πιέσεων από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) σε άλλα στοιχεία του καθεστώτος να μην διαπραγματευτούν εκτός εάν οι ΗΠΑ τερματίσουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων και πλοίων.

Το καθεστώς φέρεται να περίμενε το πράσινο φως από τον Ανώτατο Ηγέτη του, Μοτζταμπά Χαμενεΐ. Μια πηγή με γνώση του θέματος δήλωσε στο Axios ότι το οκ δόθηκε τη Δευτέρα το βράδυ.