Νέο είδος σαύρας στην Ελλάδα: Τι εντόπισαν οι επιστήμονες

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), στο πλαίσιο της συνεργασίας του με Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), στηρίζει ενεργά την έρευνα που φέρνει στο φως νέα επιστημονικά δεδομένα για τη βιοποικιλότητα της Ελλάδας.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά ευρήματα της έρευνας είναι ότι ο πληθυσμός της βραχονησίδας Βελοπούλα αποτελεί νέο είδος για την επιστήμη, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία της ενίσχυσης τέτοιων ερευνητικών δράσεων.

Για την ανάλυση των μορφολογικών και γενετικών δεδομένων που συλλέχθηκαν, ερευνητές από τα Τμήματα Βιολογίας του ΕΚΠΑ, του ΑΠΘ και του Πανεπιστημίου Πατρών συνεργάζονται ώστε στο άμεσο μέλλον να πραγματοποιηθεί η επιστημονική δημοσίευση όπου θα περιγράφεται το νέο είδος.

Στο πλαίσιο του έργου που χρηματοδοτεί ο ΟΦΥΠΕΚΑ με τίτλο «Δράσεις προστασίας, διατήρησης και ανάδειξης της βιοποικιλότητας - Μελέτες πεδίου ενδημικών, απειλούμενων και εθνικής σημασίας ειδών της Ελλάδας», μελετήθηκε, μεταξύ άλλων, η ενδημική σαύρα της Μήλου (Podarcis milensis) από ερευνητική ομάδα του Τμήματος Βιολογίας του ΕΚΠΑ, υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Ζωικής Ποικιλότητας Παναγιώτη Παφίλη.

Οι επιστήμονες πραγματοποίησαν επιτόπιες έρευνες σε μικρές βραχονησίδες ανοιχτά της Μήλου, μελετώντας τους μικρονησιωτικούς πληθυσμούς του είδους και τους ιδιαίτερους μηχανισμούς προσαρμογής τους σε περιβάλλοντα με εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες.

Τα αποτελέσματα της μελέτης υπογραμμίζουν την κρίσιμη κατάσταση που αντιμετωπίζουν, λόγω της κλιματικής αλλαγής, ζώα τα οποία διαβιούν σε απομονωμένα οικοσυστήματα (όπως οι νησίδες του Αιγαίου) από όπου δεν υπάρχει δυνατότητα διασποράς ώστε να μετριαστούν οι επιδράσεις της ανόδου της θερμοκρασίας.

Η εν λόγω μελέτη εντάσσεται στα 32 έργα που προκηρύχθηκαν από το ΕΛΙΔΕΚ στις 30 Ιανουαρίου 2023 και συνεχίζεται με τη νέα προγραμματική σύμβαση που υπεγράφη στις 8 Ιουνίου 2023, με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 800.000 ευρώ.

Ο διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού, Κωνσταντίνος Τριάντης, τόνισε: «Με δράσεις όπως αυτή, ο ΟΦΥΠΕΚΑ αποδεικνύει έμπρακτα ότι η έρευνα, η προστασία και η ανάδειξη της ελληνικής φύσης αποτελούν επένδυση για το μέλλον.

Το νέο είδος σαύρας αναδεικνύει για άλλη μια φορά πόσο μοναδική είναι η ελληνική βιοποικιλότητα αλλά και ότι τα βραχονήσια μας είναι θησαυροφυλάκια βιοποικιλότητας».