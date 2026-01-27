Όχι στα νέα «μεταλλαγμένα φυτά» από 38 οργανώσεις: Ανοιχτή επιστολή στους Έλληνες ευρωβουλευτές

Ανοιχτή επιστολή προς τους Έλληνες ευρωβουλευτές συνυπογράφουν 38 οργανώσεις, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στη νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα μεταλλαγμένα φυτά που προέρχονται από νέες γονιδιωματικές τεχνικές (ΝΓΤ).

Συγκεκριμένα, με πρωτοβουλία των φορέων Αιγίλοπας, ΓΕΩΤΕΕ, δίκτυο ΣΙΤΩ και ελληνικό γραφείο Greenpeace, την οποία στηρίζουν και συνυπογράφουν ακόμα 34 άλλες ελληνικές οργανώσεις, απεστάλη σήμερα ανοιχτή επιστολή προς τους Έλληνες ευρωβουλευτές ενόψει της ψηφοφορίας της 28ης Ιανουαρίου στην Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη νέα νομοθεσία που αφορά τα νέα σκοπίμως μεταλλαγμένα φυτά που προέρχονται από νέες γονιδιωματικές τεχνικές (ΝΓΤ), η οποία μεταξύ άλλων καταργεί τη σήμανση στις ετικέτες των προϊόντων.

Οι οργανώσεις καλούμε τους έλληνες ευρωβουλευτές να ψηφίσουν υπέρ των καταναλωτών, των αγροτών και του περιβάλλοντος και κατά των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (των νέων μεταλλαγμένων).

Οφείλουμε να θυμίσουμε στους ευρωβουλευτές ότι η Ελλάδα ιστορικά έχει πρωτοστατήσει στην ΕΕ για να ψηφιστεί το πενταετές ευρωπαϊκό μορατόριουμ (προσωρινή απαγόρευση) στα μεταλλαγμένα φυτά, μέχρι να δημιουργηθεί η ευρωπαϊκή νομοθεσία που ισχύει σήμερα για την αξιολόγηση κινδύνων, τη σήμανση και την ιχνηλασιμότητα.

Συγκεκριμένα, ζητούμε από τους Έλληνες ευρωβουλευτές να διεκδικήσουν την απόρριψη της εξαίρεσης των ΝΓΤ1 από την ισχύουσα νομοθεσία γιατί αυτή η εξαίρεση καταργεί τις δικλείδες ασφαλείας, όπως:

την υποχρεωτική δημοσιοποίηση της μεθόδου ανίχνευσης και αλληλουχίας DNA των ΝΓΤ φυτών,

τη διεξαγωγή αναλύσεων κινδύνου καθώς και την υποχρεωτική παρακολούθηση μετά την απελευθέρωση των ΝΓΤ στο περιβάλλον για τυχόν επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον (monitoring)

την ιχνηλασιμότητα και τη σήμανση (ετικέτα) των ΝΓΤ προϊόντων μέχρι τον τελικό καταναλωτή,

το δικαίωμα ενός κράτους μέλους να απαγορεύει την καλλιέργεια των ΝΓΤ φυτών στο εθνικό τους έδαφος.

Χωρίς τα παραπάνω, οι αγρότες που θέλουν να αποφύγουν να καλλιεργήσουν ΝΓΤ σπόρους (βιολογικούς ή/και συμβατικούς), και αντίστοιχα οι καταναλωτές, παραμένουν απροστάτευτοι. Θυμίζουμε ότι τα πατενταρισμένα αυτά προϊόντα θα δημιουργήσουν νομικά και οικονομικά προβλήματα και στους αγρότες αλλά και στον κλάδο επεξεργασίας τροφίμων.

Ως εκπρόσωποι των ελλήνων πολιτών, οι ευρωβουλευτές μας έχουν το καθήκον να διασφαλίσουν ότι η τεχνολογική πρόοδος θα συμβαδίζει με τη διαφάνεια, την ασφάλεια και τη δημοκρατική ελευθερία επιλογής.

Οφείλουν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να υπερψηφίσουν τις εγγυήσεις προστασίας του περιβάλλοντος και των δικαιωμάτων μας. Η καινοτομία των ΝΓΤ δεν απαγορεύεται σήμερα στην Ευρώπη, προς το παρόν υπάγεται στην ισχύουσα νομοθεσία και δεν θα έπρεπε να καταργηθούν οι κανόνες ασφαλείας, πριν δοκιμαστεί αυτή η νέα τεχνική.

Διαβάστε την ανοιχτή επιστολή ΕΔΩ