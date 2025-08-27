Οι καρχαρίες «χάνουν» τα δόντια τους, ισχυρίζονται ερευνητές: Ο ρόλος της ρύπανσης των ωκεανών

Νέα μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Frontiers in Marine Science, «έδειξε» πως οι καρχαρίες κινδυνεύουν να χάσουν τα δόντια τους, λόγω της αυξημένης οξύτητας των ωκεανών του πλανήτη.

«Τα δόντια των καρχαριών, παρά το γεγονός ότι αποτελούνται από φωσφορικά άλατα με υψηλή περιεκτικότητα σε μέταλλα, εξακολουθούν να είναι ευάλωτα στη διάβρωση σε μελλοντικά σενάρια οξίνισης των ωκεανών», δήλωσε ο κύριος συγγραφέας της μελέτης Maximilian Baum, βιολόγος στο Πανεπιστήμιο Heinrich Heine του Ντίσελντορφ (HHU), σύμφωνα με το Science Daily.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε σε μια εποχή που οι ωκεανοί του πλανήτη έχουν γίνει 30% πιο όξινοι συγκριτικά με την περίοδο πριν τη Βιομηχανική Επανάσταση, με τους ειδικούς να κάνουν λόγο πως οφείλετε στην αύξηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από αυτοκίνητα, εργοστάσια και σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Μελέτη για καρχαρίες | Guardian

Τι έδειξε η έρευνα για καρχαρίες και θάλασσα

Αυτή η απότομη αύξηση της οξύτητας προκαλεί καταστροφές στους αχινούς, τους κοραλλιογενείς υφάλους και άλλους οργανισμούς που βασίζονται στο διττανθρακικό ασβέστιο της θάλασσας, για να κατασκευάσουν τα κελύφη τους.

Μια μελέτη του 2020 διαπίστωσε ότι η αύξηση της θερμοκρασίας και η αυξημένη οξίνιση θα μπορούσαν να εξαφανίσουν όλους τους κοραλλιογενείς υφάλους έως το 2100.

Η ερευνητική ομάδα του Baum ενδιαφερόταν να ανακαλύψει πώς η οξίνιση των ωκεανών επηρεάζει τα δόντια των καρχαριών, τα οποία είναι «φτιαγμένα», για να κόβουν και να τεμαχίζουν σάρκα.

Για να διαπιστώσουν εάν η οξύτητα προκαλούσε την απώλεια της κοπτικής ικανότητας των δοντιών των καρχαριών, οι Γερμανοί επιστήμονες συγκέντρωσαν περίπου 600 δόντια που είχαν αποκοπεί από μαύρους καρχαρίες υφάλου σε ενυδρείο.

Στη συνέχεια, τα τοποθέτησαν σε δύο διαφορετικές δεξαμενές νερού: η μία είχε pH 8,1, που αντιστοιχεί στο τρέχον pH των ωκεανών, και η άλλη είχε pH 7,3, το πιο όξινο επίπεδο που προβλέπεται για το έτος 2300, εάν οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα συνεχίσουν με τον ίδιο ρυθμό.

Μαρινάρισαν τα κομμάτια λαβρακιού εκεί για οκτώ εβδομάδες πριν τα βγάλουν και συγκρίνουν τα αποτελέσματα της δοκιμής οξέος.

Χρησιμοποιώντας έναν δείκτη για να προσδιορίσουν τη διάβρωση ανά περιοχή, η ομάδα διαπίστωσε ότι τα δόντια στο πιο όξινο δοχείο είχαν υποστεί φθορά περίπου 50% περισσότερο από αυτά στο άλλο δοχείο.

«Παρατηρήσαμε ορατές ζημιές στην επιφάνεια, όπως ρωγμές και τρύπες, αυξημένη διάβρωση της ρίζας και δομική υποβάθμιση», δήλωσε ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, καθηγητής Sebastian Fraune, που διευθύνει το Ινστιτούτο Ζωολογίας και Οργανισμικών Αλληλεπιδράσεων στο HHU.

Ενώ τα πιο οξινισμένα δόντια φαίνονταν μεγαλύτερα στις δισδιάστατες εικόνες, ήταν δομικά πιο εύθραυστα και επομένως πιο επιρρεπή σε σπάσιμο.

Με πληροφορίες από New York Post.