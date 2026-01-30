Ό,τι πιο γλυκό: Νεογέννητο μοσχαράκι σώθηκε από το ψύχος και κοιμάται στον καναπέ μαζί με μωρά

Οι πολικές θερμοκρασίες σε περιοχές των ΗΠΑ, που πλήττονται από σφοδρή χιονοθύελλα, δεν επηρεάζουν μόνο τους ανθρώπους, αλλά και τα ζώα τους. Ένα μοσχαράκι, που δεν άντεξε το ψύχος, μπήκε μέσα στο σπίτι της οικογένειάς του και κοιμήθηκε στον καναπέ μαζί με τα παιδιά.

Οικογένεια με φάρμα στο Κεντάκι, όπου καταγράφονται πολύ χαμηλές θερμοκρασίας, άνοιξε το σπίτι του σε ένα νεογέννητο μοσχαράκι, που δεν άντεξε το τόσο κρύο, μόλις βγήκε από την κοιλιά της μαμάς του.

Το τάισαν, το περιποιήθηκαν και τελικά αποκοιμήθηκε στον καναπέ μαζί με τα δύο παιδιά της οικογένειας Sorrell.

Η μητέρα, Macey, έβγαλε φωτογραφίες από την αξιολάτρευτη σκηνή και τις ανήρτησε στα social media, όπου έλιωσαν όλοι από τη γλύκα.

Το μοσχαράκι γεννήθηκε το περασμένο Σάββατο και όπως είπε η ιδιοκτήτριά του, ο σύζυγός της Tanner βγήκε για να ελέγξει εάν είναι καλά η έγκυος μητέρα, όταν βρήκε το μωρό και είδε ότι υπέφερε από το κρύο.

«Είχε παγώσει. Ο ομφάλιος λώρος φαινόταν σαν γλειφιτζούρι» σημείωσε η Macey Sorrell που μίλησε στο AP.

Η οικογένεια είχε χάσει ένα μοσχαράκι πέρσι το χειμώνα λόγω κρυοπαγήματος και έτσι αποφάσισε να μην κάνει το ίδιο λάθος με αυτό το μωρό.

«Όταν τη βάλαμε μέσα, είχε πάγο πάνω της. Είχε ακόμα το αμνιακό υγρό από τη γέννα πάνω της, χρειάστηκε να την καθαρίσω. Πήρα ένα σεσουάρ και τη ζέστανα».

Σύντομα, το μοσχαράκι βρέθηκε πάνω στον καναπέ, μαζί με τα άλλα μικρά της οικογένειας. «Πήγαν κοντά της λες και ήταν το πιο σύνηθες πράγμα στον κόσμο».

Ο 3χρονος γιος της, Gregory, αποφάσισε να βαφτίσει το μοσχαράκι Sally, το όνομα ενός αγαπημένου του χαρακτήρα από την ταινία «Cars».