Παγκόσμιος συναγερμός για τον «Παγετώνα της Αποκάλυψης» στην Ανταρκτική: Οι συνέπειες πιθανής κατάρρευσης

Ένας από τους μεγαλύτερους παγετώνες στην Ανταρκτική, ο παγετώνας Thwaites γνωστός και ως «Παγετώνας της Αποκάλυψης», κινδυνεύει σοβαρά καθώς οι αυξανόμενες ρωγμές υπονομεύουν τη σταθερότητά του.

Η μελέτη που δημοσιεύτηκε από την International Thwaites Glacier Collaboration (ITGC) δείχνει ότι ο παγετώνας υποχωρεί γρήγορα ενώ καταγράφεται μεγάλη αύξηση ρωγμών στην παγοσκεπή, γεγονός που αποδυναμώνει δομικά το παλιό παγοκάλυμμα.

Όπως επισημαίνει η ΕΡΤ, εάν ο Thwaites καταρρεύσει από το ίδιο του το βάρος, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση της παγκόσμιας στάθμης της θάλασσας έως και κατά 11 πόδια (περισσότερα από 3 μέτρα), με καταστροφικές συνέπειες για δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους σε παράκτιες περιοχές.

Ανάλυση δορυφορικών δεδομένων από το 2002 έως το 2022 δείχνει ότι η «ολική έκταση των ρωγμών» έχει διπλασιαστεί, από περίπου 100 μίλια σε πάνω από 200 μίλια, αν και μείωση στο μέσο μήκος των ρωγμών υποδηλώνει νέες εντονότερες μηχανικές πιέσεις επάνω στον παγετώνα.

Επιπλέον, μια ανησυχητική «θετική ανατροφοδότηση» έχει εντοπιστεί: το κρύο νερό από τον παγετώνα αναμειγνύεται με πιο θερμό και αλμυρό ωκεάνιο νερό, προκαλώντας ανεμοστρόβιλους που στραγγίζουν ακόμη περισσότερο πάγο – επιδεινώνοντας το λιώσιμο.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι, αν και μια πλήρης κατάρρευση δεν αναμένεται τις επόμενες δεκαετίες, η υποχώρηση του παγετώνα είναι πιθανό να συνεχιστεί και να επιταχυνθεί κατά τον 21ο και 22ο αιώνα.

Τέλος, η ομάδα υπογραμμίζει ότι άμεση και διαρκής μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα – δηλαδή η δραστική αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής – αποτελεί τη μόνη ρεαλιστική ελπίδα για την καθυστέρηση αυτής της απώλειας πάγου και την αποφυγή παρόμοιων αποσταθεροποιήσεων σε άλλους παγετώνες της Ανταρκτικής.

