Πώς η κλιματική αλλαγή εκτόξευσε τους ανέμους του τυφώνα Melissa: Από 68 σε 139 μίλια/ώρα σε μία ημέρα

Ο σαρωτικός τυφώνας Μελίσσα άφησε νεκρούς και καταστροφές ενώ ταξίδεψε σε όλη την Τζαμάικα και την Καραϊβική. Το φαινόμενο, μάλιστα σύμφωνα με νέα μελέτη επιδεινώθηκε από την κλιματική κρίση.

Συγκεκριμένα, όπως μεταφέρει ο Guardian, οι άνεμοι της έντασης του Μελίσα είναι τώρα πέντε φορές πιο συχνοί λόγω της κλιματικής κρίσης, σύμφωνα με την έρευνα.

Η καταιγίδα εξαφάνισε σπίτια, επιχειρήσεις, καλλιέργειες και μέσα διαβίωσης, προκαλώντας ζημιές που εκτιμώνται σε ισοδύναμες με περίπου το ένα τρίτο του ΑΕΠ του νησιωτικού έθνους.

Ο τυφώνας εκτόπισε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους καθώς συνέχιζε να χτυπά την Κούβα, με τους άγριους ανέμους του να προκαλούν ζημιές μέχρι τη Δομινικανή Δημοκρατία και την Αϊτή. Τουλάχιστον 61 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους ως αποτέλεσμα.

Μελίσσα: Η δύναμη του τυφώνα επιδεινώθηκε από την υπερθέρμανση του αέρα

Η άγρια ​​δύναμη του τυφώνα Μέλισσα επιδεινώθηκε από την υπερθέρμανση του αέρα και του ωκεανού, που προκλήθηκε από τις εκπομπές που παγιδεύουν τη θερμότητα και προέρχονται από την καύση ορυκτών καυσίμων, όπως διαπίστωσε μια διεθνής ομάδα επιστημόνων.

Η κλιματική αλλαγή αύξησε τις μέγιστες ταχύτητες ανέμου του τυφώνα Μέλισσα κατά 7% και τις ακραίες βροχοπτώσεις κατά 16%, σύμφωνα με την ομάδα του World Weather Attribution, μιας κοινοπραξίας 20 ερευνητών από τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Σουηδία, τη Δομινικανή Δημοκρατία, την Ολλανδία, την Τζαμάικα και την Κούβα.

Γεγονότα όπως οι πέντε ημέρες καταρρακτώδους βροχόπτωσης στην Τζαμάικα από το τυφώνα Μέλισσα είναι τώρα περίπου 30% πιο έντονα και διπλάσια πιθανά λόγω του σημερινού αλλαγμένου κλίματος, το οποίο είναι περίπου 1,3°C θερμότερο, παγκοσμίως, από τον προβιομηχανικό μέσο όρο, σύμφωνα με την ανάλυση.

Η παγκόσμια θέρμανση έχει κάνει τις ατμοσφαιρικές και θαλάσσιες συνθήκες πίσω από τέτοια ακραία γεγονότα έξι φορές πιο πιθανές.

Ποιες είναι οι λύσεις

«Αυτό που βλέπουμε με τον τυφώνα Μέλισσα και άλλες πρόσφατες καταιγίδες-τέρατα είναι ότι γίνονται τόσο έντονες που σύντομα θα ωθήσουν εκατομμύρια ανθρώπους πέρα ​​από τα όρια προσαρμογής», δήλωσε η Friederike Otto, κλιματολόγος στο Imperial College London και μία από τους συγγραφείς της μελέτης.

«Εκτός αν σταματήσουμε να καίμε άνθρακα, πετρέλαιο και φυσικό αέριο, θα δούμε όλο και περισσότερες χώρες να φτάνουν σε αυτά τα όρια».

Η Μελίσα είναι απλώς το τελευταίο παράδειγμα μιας μεγάλης καταιγίδας που ξαφνικά ενισχύεται με ασυνήθιστη ταχύτητα. Αυτή η «ταχεία εντατικοποίηση» ήταν ιδιαίτερα έντονη με αυτόν τον τυφώνα, με τις ταχύτητες των ανέμων της Μελίσα να εκτοξεύονται από 68 μίλια/ώρα σε 139 μίλια/ώρα σε μόλις μία ημέρα.

Αυτή η διαδικασία είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα ενός θερμαινόμενου κλίματος, σύμφωνα με τους επιστήμονες, με τις καταιγίδες να μπορούν να τροφοδοτούνται από τη θερμότητα στον ωκεανό και την ατμόσφαιρα για να γίνουν πιο άγριες. Η Μελίσα σέρνονταν αργά πάνω από θάλασσες που ήταν σχεδόν 1,5 βαθμός Κελσίου θερμότερες από τον μακροπρόθεσμο κανόνα, αποκτώντας μια άγρια ​​δύναμη που στη συνέχεια εξαπέλυσε στην Τζαμάσια.

«Η καταστροφική άφιξη του τυφώνα Μελίσα στην Τζαμάικα δεν είναι μια ανωμαλία, είναι το καναρίνι στο ανθρακωρυχείο», δήλωσε η Τζάγιακα Κάμπελ, λέκτορας στο Πανεπιστήμιο των Δυτικών Ινδιών, στην Τζαμάικα.

«Όταν μια καταιγίδα μπορεί να ενταθεί εκρηκτικά από 70 σε 185 μίλια/ώρα σε λιγότερο από τρεις ημέρες πάνω από τα νερά των ωκεανών που είναι 1,5 βαθμός Κελσίου θερμότερα από το κανονικό, γινόμαστε μάρτυρες της επικίνδυνης νέας πραγματικότητας του θερμαινόμενου κόσμου μας».

Το τεράστιο έργο του καθαρισμού και της ανοικοδόμησης από την καταιγίδα που προκάλεσε ζημιές περίπου 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Τζαμάικα έχει αναδείξει για άλλη μια φορά το αμφιλεγόμενο ζήτημα της διεθνούς χρηματοδότησης για το κλίμα. Επί χρόνια, οι αναπτυσσόμενες, ευάλωτες στην κλιματική αλλαγή χώρες παροτρύνουν τα πλουσιότερα έθνη να συνεισφέρουν κεφάλαια για να τα βοηθήσουν με τους καύσωνες, τις καταιγίδες και τις ξηρασίες που αυτές οι λιγότερο πλούσιες περιοχές έχουν κάνει ελάχιστα για να προκαλέσουν.

Την επόμενη εβδομάδα, οι χώρες θα συναντηθούν για τις ετήσιες συνομιλίες του ΟΗΕ για το κλίμα στο Μπελέμ της Βραζιλίας, για να συζητήσουν ξανά τη χρηματοδότηση για το κλίμα. Τον Σεπτέμβριο, πριν από τον τυφώνα Μελίσα, ο Άντριου Χόλνες, πρωθυπουργός της Τζαμάικα, δήλωσε στους ηγέτες του ΟΗΕ ότι οι συνεισφορές σε ένα ταμείο για την ενίσχυση χωρών που βρίσκονται σε κίνδυνο όπως ο δικός του είναι μέχρι στιγμής «κατάφωρα ανεπαρκείς».

«Οι ανεπτυγμένες χώρες πρέπει να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους και να αυξήσουν τη χρηματοδότηση για το κλίμα, αναγνωρίζοντας ότι η προσαρμογή είναι απαραίτητη για την επιβίωση των μικρών νησιωτικών αναπτυσσόμενων κρατών», είπε.