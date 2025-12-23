Urban Green Dots: Μικρές πράσινες «ανάσες» που αλλάζουν τις γειτονιές της Αθήνας

Η Αθήνα είναι μια πόλη που δύσκολα ανασαίνει. Πυκνή δόμηση, ελάχιστος ελεύθερος χώρος και περιορισμένη πρόσβαση στη φύση συνθέτουν την εικόνα που βλέπουν οι περισσότεροι κάτοικοι στην καθημερινότητα τους.

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, που η πρόσβαση σε πράσινο μοιάζει πολυτέλεια, μικρές αλλά στοχευμένες παρεμβάσεις στους δημόσιους χώρους μπορούν να βελτιώσουν ουσιαστικά την ποιότητα ζωής μας.

Μια γωνιά πρασίνου, ένα ξεχασμένο άλσος ή μια μικρή πλατεία της γειτονιάς μπορεί να αποκτήσει νέο ρόλο, όταν σχεδιαστεί με βάση τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων που τη χρησιμοποιούν.

Τα πάρκα τσέπης, αποδεικνύουν στην πράξη ότι δεν χρειάζονται ούτε μεγάλες εκτάσεις, ούτε ριζικές αλλαγές για να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής στην πόλη, καθώς μετατρέπουν υποβαθμισμένα σημεία του αστικού τοπίου σε καθαρούς, οργανωμένους και χρήσιμους χώρους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άθληση, ξεκούραση, κοινωνική συναναστροφή και περιβαλλοντική εκπαίδευση.

Παράλληλα, τα πάρκα τσέπης ενισχύουν τη βιοποικιλότητα και συμβάλλουν ενεργά στη βελτίωση του μικροκλίματος, χάρη στα -χαμηλών απαιτήσεων για συντήρηση- μεσογειακά είδη, που είναι ανθεκτικά στη ζέστη και την ξηρασία.

Σε αυτή τη φιλοσοφία κινείται και το πρόγραμμα Urban Green Dots της LAMDA Development, που υλοποιείται στους Δήμους Ελληνικού – Αργυρούπολης και Αλίμου. Μικρά πάρκα σε γειτονιές των δύο δήμων αναδιαμορφώθηκαν, ώστε να γίνουν πιο λειτουργικά, φιλόξενα και ζωντανά, εξυπηρετώντας τις ανάγκες κάθε ηλικίας, από τη βόλτα με τα παιδιά μέχρι μια σύντομη στάση για διάλειμμα ή διάβασμα.

Οι παρεμβάσεις σχεδιάστηκαν σε συνεργασία με τις δημοτικές αρχές και τις τεχνικές υπηρεσίες, ώστε να εντάσσονται ομαλά στον υπάρχοντα αστικό χώρο και να απαντούν στις πραγματικές ανάγκες των κατοίκων.

«Η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Με τα Urban Green Dots δημιουργούμε μικρά, καλοσχεδιασμένα σημεία πρασίνου που προσφέρουν χώρο για ξεκούραση, άθληση και περιβαλλοντική εκπαίδευση», σημειώνει η Σίσσυ Ηλιοπούλου, Chief Marketing & Communications Officer της LAMDA Development.

Από τον σχεδιασμό στη δράση: Οι παρεμβάσεις του Urban Green Dots

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Άλσος της οδού Μαργαρίτας, στο οποίο η παρέμβαση περιλαμβάνει έναν εκπαιδευτικό βοτανόκηπο, υπαίθρια βιβλιοθήκη και χώρο για ήπιες αθλητικές δραστηριότητες.

Ο βοτανόκηπος οργανώνει τα φυτά σε δέκα θεματικές ενότητες, από αρωματικά και φαρμακευτικά μέχρι μελισσοκομικά είδη, ενώ η ψηφιακή σήμανση με QR codes δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να μαθαίνουν ενδιαφέρουσες πληροφορίες για κάθε φυτό που βλέπουν στον χώρο.

Εκπαιδευτικός Βοτανόκηπος | LAMDA Development

Έτσι, μια απλή βόλτα μετατρέπεται και σε μίνι εμπειρία περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ιδιαίτερα για οικογένειες και σχολικές ομάδες.

Η υπαίθρια βιβλιοθήκη, που δημιουργήθηκε αξιοποιώντας υπάρχοντα πέτρινα στοιχεία και νέα καθιστικά, παρέχει έναν ήσυχο χώρο ανάγνωσης και ανταλλαγής βιβλίων, μέσα σε φυσική σκιά.

Υπαίθρια δραστηριότητα | LAMDA Development

Αντίστοιχα, η Πλατεία Ρήγα Φεραίου απέκτησε τρεις φυτεμένες ζώνες με μεσογειακά αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, προσκαλώντας τους επισκέπτες να γνωρίσουν τη μεσογειακή χλωρίδα μέσα από τις δικές τους αισθήσεις, καθώς και μια πλήρως ανακαινισμένη παιδική χαρά.

Στον Άλιμο, στο Πάρκο Γερουλάνου, οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν τεχνητούς βραχόκηπους με μεσογειακά είδη και νέες φυτεύσεις, που βελτιώνουν τόσο τη λειτουργικότητα όσο και την εικόνα του χώρου.

Πάρκο Γερουλάνου | LAMDA Development

Οι βραχόκηποι, σε συνδυασμό με τη διαμόρφωση των παρκονησίδων κατά μήκος της λεωφόρου, δημιουργούν ένα ενιαίο «πράσινο μέτωπο» που οριοθετεί φυσικά το πάρκο, προσφέρει σκίαση και πιο ήπιες θερμοκρασίες, ενώ αναβαθμίζει αισθητικά την είσοδο στη γειτονιά.

Το Urban Green Dots εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια της LAMDA Development για τη δημιουργία βιώσιμων και συμπεριληπτικών δημόσιων χώρων. Όπως τονίζει η Σίσσυ Ηλιοπούλου, «μικρές δράσεις μπορούν να έχουν μεγάλο αποτύπωμα. Θέλουμε τα οφέλη της ανάπλασης του Ελληνικού να απλωθούν στις γειτονιές και να στηρίζουν την καθημερινότητα των κατοίκων».

Με παρεμβάσεις που συμπληρώνουν η μία την άλλη, το πρόγραμμα συμβάλλει στην δημιουργία μιας νέας εικόνας της πόλης, πιο βιώσιμης και αναβαθμισμένης, ενώ μετατρέπει ξεχασμένες γωνιές της σε σημεία συνάντησης και αναφοράς.

Το Urban Green Dots δείχνει στην πράξη πως, ακόμη και στην πυκνοκατοικημένη Αθήνα, οι μικρές, καλοσχεδιασμένες κινήσεις μπορούν να βελτιώσουν ουσιαστικά την εμπειρία της ζωής στην πόλη.