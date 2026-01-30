«Βελανίδια κανείς;» | Η βασίλισσα που αγαπάμε να μισούμε

Το podcast «Βελανίδια κανείς;» του Λευτέρη Κοκκίνη που, αντλώντας έμπνευση από την παραπάνω φράση, εξετάζει πτυχές, νοοτροπίες και ανθρώπινες ιστορίες που κρύβονται πίσω από το παραβάν της Ελληνικής, της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Ιστορίας. Παίρνοντας αφορμή από γεγονότα και στιγμές του σήμερα, προσπαθεί να εξηγήσει και να απαντήσει στο ερώτημα: τι πάει λάθος με εμάς;

Λένε πως οι βασιλιάδες και οι βασίλισσες υπάρχουν κυρίως μέσα στα παραμύθια, είναι αγαθοί και νοιάζονται για τον λαό τους. Η περίπτωση όμως που εξετάζουμε σήμερα δεν είναι ιδιαίτερως παραμυθένια. Μια πριγκίπισσα από την Γερμανία που ήταν εγγονή του Κάιζερ και έφτασε στην Ελλάδα για παντρευτεί τον διάδοχο του θρόνου. Με τα χρόνια, έγινε όλο και πιο αυταρχική, πιο εκδικητική, πιο σκληρή. Θα ήταν ένα τρομακτικό παραμύθι αν δεν ήταν η ιστορική πραγματικότητα. Ήταν βασίλισσα και την έλεγαν Φρειδερίκη.