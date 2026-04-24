«Βελανίδια κανείς;» | Η ιστορία του φασισμού - Μέρος Α'

Το podcast «Βελανίδια κανείς;» του Λευτέρη Κοκκίνη που, αντλώντας έμπνευση από την παραπάνω φράση, εξετάζει πτυχές, νοοτροπίες και ανθρώπινες ιστορίες που κρύβονται πίσω από το παραβάν της Ελληνικής, της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Ιστορίας. Παίρνοντας αφορμή από γεγονότα και στιγμές του σήμερα, προσπαθεί να εξηγήσει και να απαντήσει στο ερώτημα: τι πάει λάθος με εμάς;

Η συζήτηση γύρω από τον φασισμό δεν έχει σταματήσει και δεν πρόκειται να σταματήσει. Αυτή η λέξη χρησιμοποιείται σήμερα κατά κόρον, πότε σωστά και πότε λανθασμένα. Η ιστορική πτυχή ίσως μας βοηθήσει να καταλάβουμε καλύτερα τι πραγματικά σημαίνει φασισμός και η ζωή του ανθρώπου που τον καθόρισε μπορεί να λειτουργήσει ως οδηγός.

Ο Μπενίτο Μουσολίνι γεννήθηκε σε μια σχετικά φτωχή οικογένεια, γνώρισε την κακοποίηση από μικρός και πέρασε μεγάλα διαστήματα της ζωής του στη φυλακή. Ξεκίνησε ως σοσιαλιστής αλλά το δόγμα στο οποίο κυρίως πίστευε ήταν η ωμή βία. Αυτό το δόγμα προσπάθησε να επιβάλλει στην Ιταλία και ως δικτάτορας. Αυτό το δόγμα έγινε η κινητήριος δύναμη μιας ιδεολογίας που μέχρι εκείνη τη στιγμή ελάχιστη γνώριζαν τι σημαίνει πραγματικά. Πώς ξεκίνησε τη ζωή και την καριέρα του ο «πατέρας» του φασισμού;