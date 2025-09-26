«Βελανίδια κανείς;» | Ψυχρός Πόλεμος: Σπούτνικ

Το podcast «Βελανίδια κανείς;» του Λευτέρη Κοκκίνη που, αντλώντας έμπνευση από την παραπάνω φράση, εξετάζει πτυχές, νοοτροπίες και ανθρώπινες ιστορίες που κρύβονται πίσω από το παραβάν της Ελληνικής, της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Ιστορίας. Παίρνοντας αφορμή από γεγονότα και στιγμές του σήμερα, προσπαθεί να εξηγήσει και να απαντήσει στο ερώτημα: τι πάει λάθος με εμάς;

«Σήμερα γίναμε μάρτυρες της πραγματοποίησης ενός ονείρου που καλλιέργησαν ορισμένοι από τους λαμπρότερους ανθρώπους που έζησαν ποτέ». Αυτά ήταν τα λόγια του Σεργκέι Κορολιόφ, του επικεφαλής του σοβιετικού διαστημικού προγράμματος όταν στις 4 Οκτωβρίου μια μικρή σφαίρα από αλουμίνιο μπήκε σε τροχιά. Ήταν ο Σπούτνικ 1, ο πρώτος τεχνητός δορυφόρος στην ιστορία της ανθρωπότητας.

Η σοβιετική επιτυχία προξένησε ενθουσιασμό αλλά συνάμα κι έναν μικρό πανικό αφού οι Αμερικανοί σε αυτή την ψυχροπολεμική διαμάχη ερχόντουσαν δεύτεροι και καταιδρωμένοι. Πέρα όμως από τον φόβο για τον κομμουνιστικό δορυφόρο, οι άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο μαζεύονταν σε αλάνες και πάρκα για να δουν στον βραδινό ουρανό τον Σπούτνικ να περνάει πάνω από την περιοχή τους. Ήταν η αρχή της κούρσας του διαστήματος.