Euro 2020: Οι έξαλλοι πανηγυρισμοί του 7χρονου πρίγκιπα Τζορτζ στο Wembley που έγιναν viral

Μέσα από τις φωτογραφίες του γιου του πρίγκιπα Ουιλίαμ και της Κέιτ Μίντλεντον, του πρίγκιπα Τζορτζ, απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός τα συναισθήματα που ένιωσαν όλοι οι Άγγλοι κατά τη διάρκεια του τελικού του Euro 2020 ανάμεσα στην Αγγλία και στην Ιταλία.

Στις φωτογραφίες διακρίνεται η χαρά και ο ενθουσιασμός του 7χρονου Τζοτζ, ο οποίος παρακολούθησε τον αγώνα μαζί με τους γονείς του από την κερκίδα των VIP του Wembley, όταν μόλις στο 2ο λέπτο τα «Τρία Λιοντάρια» πήραν το προβάδισμα με το γκολ του Λουκ Σο και όλο το γήπεδο να ζητωκραυγάζει το «It's coming home».

Τα πράγματα όμως δεν εξελίχθηκαν όπως περίμεναν οι Άγγλοι και από τα αισθήματα χαράς και τα πανηγύρια, το κλίμα αντιστράφηκε αρχικά όταν ο Μπονούτσι ισοφάρισε στο 67ο λεπτό και τελικά τα συναισθήματα γύρισαν τούμπα στη διαδικασία των πέναλτι, όπου τα «Τρία Λιοντάρια» έχασαν το τρόπαιο.

Μάλιστα τα συναισθήματα ήταν ζωγραφισμένα όχι μόνο στον νεαρό πρίγκιπα αλλά και στον πατέρα, τον πρίγκιπα Γουίλιαμ, ο οποίος όντας αγέλαστος έδειξε την απογοήτευσή του για την έκβαση του τελικού. Πάντως στάθηκε στο πλευρό του γιου του, τον οποίο παρηγόρησε όσο μπορούσε έχοντας το χέρι του στον ώμο του.

Παράλληλα ο πρίγκιπας Oυίλιαμ πήρε θέση και για τις ρατσιστικές επιθέσεις που δέχθηκαν οι Σάκα, Ράσφορντ και Σάντσο από οπαδούς μετά τις χαμένες εκτελέσεις στη διαδικασία των πέναλτι, υποστηρίζοντας πως νιώθει «αηδιασμένος» και χαρακτήρισε τις επιθέσεις εναντίον των παικτών «απολύτως απαράδεκτες. Ο δούκας του Κέμπριτζ, ο οποίος είναι και πρόεδρος της FA, μάλιστα ζήτησε την τιμωρία των οπαδών που έστειλαν αυτά τα μηνύματα και ότι αυτά τα σχόλια πρέπει να εξαλείφουν για καλό.

«Νιώθω αηδιασμένος από τις ρατσιστικές επιθέσεις που είχαν στόχο παίκτες της Εθνικής Αγγλίας, μετά το χθεσινοβραδινό παιχνίδι. Είναι απολύτως απαράδεκτο το γεγονός ότι οι παίκτες πρέπει να υποστούν αυτήν την αποτρόπαια συμπεριφορά. Πρέπει να σταματήσει τώρα κι όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να λογοδοτήσουν», έγραψε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ σε ανάρτησή του στο Twitter.

I am sickened by the racist abuse aimed at England players after last night’s match.



It is totally unacceptable that players have to endure this abhorrent behaviour.



It must stop now and all those involved should be held accountable. W