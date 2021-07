Μουσικός και μέλος συγκροτήματος που είχε εμφανιστεί σε μουσικό ριάλιτι του BBC, είναι ο άνδρας που εισέβαλε κατά τη διάρκεια του τελικού του Euro 2020, το βράδυ της Κυριακής, 11 Ιουλίου, ανάμεσα στην Αγγλία και στην Ιταλία και διακόπτοντας προσωρινά τον αγώνα.

Ο Άνταμ Χάρισον εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο του Wembley στο 87ο λεπτό και έβγαλε την κόκκινη μπλούζα της Εθνικής Αγγλίας που φορούσε και χρειάστηκαν περίπου δύο λεπτά μέχρι οι άνδρες της ιδιωτικής ασφαλείας να καταφέρουν να τον απομακρύνουν και να μπορέσει ο Κάιπερς να δώσει εντολή για να συνεχιστεί το ματς.

Image

Μάλιστα όπως αναφέρει η Daily Mail, ο νεαρός μοιράστηκε μία φωτογραφία στα social media από τη στιγμή που οι σεκιούριτι τον έβγαζαν από το γήπεδο και γράφοντας για τον επικίνδυνο ελιγμό που έκανε, «στο τέλος της ημέρας... Αγαπώ την πατρίδα μου και το έκανα όλο αυτό για μία καλή στιγμή. Τίποτα άλλο εκτός από αγάπη και σεβασμό για την Αγγλία σήμερα».

Image

Ο Χάισον είχε λάβει μέρος στο μουσικό ριάλιτι Little Mix: The Search του BBC, ως μέλος του αντρικού συγκροτήματος New Priority. Στις δημοσιεύσεις στο instagram είχε ανεβάσει αρκετά story στα οποία κατέγραφε την παρουσία του στο γήπεδο. Ο Χάρισον φαίνεται έτσι ότι ήθελε να αποκτήσει κάποια παραπάνω λεπτά δημοσιότητας.