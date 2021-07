Αηδιασμένη δηλώνει σε ανακοίνωσή της η αγγλική ομοσπονδία ποδοσφαίρου για την ρατσιστική επίθεση που δέχτηκαν οι μαύροι παίκτες της Αγγλίας μετά την ήττα από την Ιταλία στα πέναλτι στον τελικό του Euro 2020. Οι οπαδοί ξέσπασαν κατά των παικτών του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ και κυρίως απέναντι στους Σάκα, Ράσφορντ και Σάντσο για τις χαμένες εκτελέσεις στην διαδικασία των πέναλτι.

Οι παίκτες της Αγγλίας που απέτυχαν από την άσπρη βούλα δέχτηκαν ρατσιστικές επιθέσεις μέσω social media. Οι Μπουκαγιό Σάκα, Τζέιντον Σάντσο και Μάρκους Ράσφορντ έγιναν αποδέκτες ρατσιστικών μηνυμάτων στα social media από Αγγλους οπαδούς. H αγγλική ομοσπονδία (FA) με ανακοίνωση καταδίκασε αυτές τις αντιδράσεις δηλώνοντας αηδιασμένη.



Disgusting…



England fans have started going at 19-year old Bukayo Saka after his missed penalty in the Euro 2020 Final. pic.twitter.com/RUnQMiLGS2