Τζος Καβάλο: Κύμα συμπαράστασης στον πρώτο εν ενεργεία παίκτη που δήλωσε ομοφυλόφιλος

Ο μέσος της Αδελαΐδας Γιουνάιτεντ, Τζος Καβάλο, έγινε ο πρώτος εν ενεργεία παίκτης της που ανακοίνωσε ότι είναι ομοφυλόφιλος.Mε αυτόν τον τρόπο, έβαλε τέλος στην ντροπή που αισθανόταν για τη σεξουαλικότητά του και στην προσπάθεια να ζήσει μια «διπλή ζωή», όπως είπε. «Είμαι ποδοσφαιριστής και είμαι ομοφυλόφιλος» δήλωσε ο 21χρονος σε βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ομάδας. «Το μόνο που θέλω να κάνω είναι να παίζω ποδόσφαιρο και να με αντιμετωπίζουν ισότιμα». Λίγοι άνδρες ποδοσφαιριστές έχουν εμφανιστεί ως ομοφυλόφιλοι κατά τη διάρκεια της καριέρας τους. «Βαρέθηκα να προσπαθώ να αποδώσω όσο το δυνατόν καλύτερα και να ζήσω αυτή τη διπλή ζωή, είναι εξαντλητική» είπε ο Καβάλο.



«Πίστευα ότι ο κόσμος θα με σκεφτόταν διαφορετικά όταν το μάθαινε. Θα άρχιζαν να με αντιμετωπίζουν διαφορετικά. Θα άρχιζαν να λένε άσχημα πράγματα για μένα ή να με κοροϊδεύουν. Δεν είναι έτσι. Αν μη τι άλλο, έτσι κερδίζεις περισσότερο σεβασμό από τους ανθρώπους».

Ο Καβάλο είπε ότι οι συμπαίκτες του και οι προπονητές του στην Αδελαΐδα ήταν σαν οικογένεια γι' αυτόν. «Έζησα ένα είδος θλίψης και κατάθλιψης που δεν εύχομαι σε κανέναν», ενώ ανέφερε ότι ο Τόμας Μπίτι, πρώην παίκτης νέων της αγγλικής Χαλ, που βγήκε και το ανακοίνωσε το 2020, ήταν το "πρότυπο" που τον βοήθησε στο ταξίδι του και ήλπιζε ότι το παράδειγμά τους θα μπορούσε να αλλάξει τα πράγματα για άλλους νεαρούς ομοφυλόφιλους στον αθλητισμό. «Οι στατιστικές δείχνουν ότι μόνο το 33% των νεαρών ομοφυλόφιλων ανδρών παίζει ποδόσφαιρο».

Ο ποδοσφαιριστής δέχεται άπειρα μηνύματα στήριξης από την ποδοσφαιρική σκηνή. Άρσεναλ, Λίβερπουλ, Μπαρτσελόνα, Πικέ, Γκριεζμάν, Πάου Γκασόλ στέκονται στο πλευρό του ποδοσφαιριστή και νιώθουν περήφανοι.

Thank you @JoshuaCavallo for your strength and bravery...



🏳️‍🌈 You are an inspiration to millions

🏳️‍⚧️ Everyone deserves the right to be themselves



The world of football is a better place today, because of you ❤️ https://t.co/bdUtBpzmHv October 27, 2021

Proud of you @JoshuaCavallo for your strength and bravery.



You'll Never Walk Alone ❤️ #RedTogether https://t.co/1zOmGBnCRf — Liverpool FC (@LFC) October 27, 2021

THANK YOU, @JoshuaCavallo, for taking a huge step forward! Your courage contributes to normalizing diversity in the world of sports. 🏳️‍🌈 https://t.co/5HvCnwy8PI — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 27, 2021

Hey @JoshuaCavallo, I don’t have the pleasure to know you personally but I want to thank you for this step that you take. The world of football is far behind and you are helping us move forward. https://t.co/pe8xdJl15i — Gerard Piqué (@3gerardpique) October 27, 2021