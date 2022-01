Θύμα ενδοοικογενειακής βίας, δηλώνει πως έπεσε η σύντροφος του Μέισον Γκρίνγουντ, Χάριετ Ρόμπσον, η οποία δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο στα social media που φαίνεται γεμάτη αίματα και μώλωπες, κατηγορώντας τον ποδοσφαιριστή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για κακοποίηση και ξυλοδαρμό!

Διαβάστε ακόμη: Νέος Κόσμος: Ηχητικό ντοκουμέντο από τον ξυλοδαρμό 19χρονης από αστυνομικό



Το μοντέλο Χάριετ Ρόμπσον προχώρησε σε μία σοκαριστική αποκάλυψη, καθώς δημοσίευσε βίντεο και φωτογραφίες της σε τραγική κατάσταση, κατηγορώντας τον άσο της Γιουνάιτεντ, Μέισον Γκρίνγουντ ως δράστη του ξυλοδαρμού της.

Mason Greenwood Girlfriend Harriet Robson on Instagram.



This is so vile and sick.. hope she is alright. Arrest him asap pic.twitter.com/JVljOJU9Nn