Κερτ Ζουμά: Οι κλωτσιές στη γάτα... κόστισαν μια περιουσία στον Γάλλο ποδοσφαιριστή και τη Γουέστ Χαμ

Ο σάλος που προκλήθηκε από το βίντεο που εμφανίζει τον Γάλλο ποδοσφαιριστή της Γουέστ Χαμ, Κερτ Ζουμά, να κλωτσάει τη γάτα της οικογένειας μέσα στο σπίτι του, δεν θα μπορούσε να περάσει χωρίς κυρώσεις, τόσο για τον ίδιο, όσο και για την ομάδα του.

Ετσι, παρά τη συγγνώμη του παίκτη, η βρετανική ομάδα επέβαλε πρόστιμο 250.000 λιρών (σχεδόν 300.000 ευρώ), το μέγιστο δυνατό πρόστιμο (βάσει κανονισμών) που θα μπορούσε να του επιβληθεί και τα χρήματα δόθηκαν σε φιλανθρωπικά ιδρύματα για τα ζώα. Ο Ζουμά αγωνίστηκε πάντως κανονικά απέναντι στη Γουότφορντ κάτι που προκάλεσε την αποδοκιμασία πολλών Βρετανών για τη στάση του συλλόγου, ανάμεσα τους και ο θρύλος του αγγλικού ποδοσφαίρου, Γκάρι Λίνεκερ.

Shocked and appalled that @WestHam played Zouma last night. A tone deaf decision.