Μηταράκης σε Σοϊλού: Η Ελλάδα φυλάει τα σύνορά της με απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο

«Ξεκάθαρα, η χώρα μας φυλάει τα θαλάσσια και χερσαία σύνορά της με απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο», τόνισε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, απαντώντας σε ανάρτηση του υπουργού Εσωτερικών της Τουρκίας, Σουλεϊμάν Σοϊλού ότι οι ελληνικές αρχές επιχείρησαν να κάψουν πρόσφυγες και μετανάστες στη θάλασσα.

Ο κ. Μηταράκης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ, δήλωσε ότι «η Τουρκία είναι μια οργανωμένη χώρα, δεν έχει κανένα δικαίωμα και μάλλον έχει υποχρέωση να αποτρέπει τις παράτυπες εξόδους από τα σύνορά της» και πρoσέθεσε ότι «αφού η Τουρκία έχει την ικανότητα με το Λιμενικό να παρακολουθεί τη θαλάσσια ζώνη, όντας ασφαλής χώρα δεν επιτρέπεται από την Κοινή Δήλωση του 2016 να έχουμε αφίξεις στη χώρα μας».

Ο υπουργός Μετανάστευσης υπογράμμισε ότι «εμείς από εκεί και πέρα, όπως αποδείξαμε και τον Φεβρουάριο 2020 και πρόσφατα στη Λέσβο, έχουμε την ικανότητα, τα μέσα και τους ανθρώπους στη θάλασσα 24 ώρες το 24ωρο έτοιμους να προστατέψουν τα σύνορά μας».

Τέλος, ο κ. Μηταράκης τόνισε ότι «η Τουρκία έχει μια μεγάλη ευκαιρία να ακολουθήσει τη θετική ατζέντα που της προσφέρει η Ευρώπη, μια ατζέντα συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις της με αντάλλαγμα μια καλύτερη σχέση με την Ευρώπη».

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Σουλεϊμάν Σοϊλού, δύο 24ωρα μετά την επίσκεψη Δένδια στην Άγκυρα και τις «επεισοδιακές» δηλώσεις που έγιναν στον τηλεοπτικό αέρα από τον υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας και τον Τούρκο ομόλογό του, υποστήριξε ότι οι ελληνικές Αρχές «ρίχνουν βενζίνη» για να «κάψουν ανθρώπους».

«Οι δυνάμεις ασφαλείας της Ελλάδας επιχειρούν να ρίξουν βενζίνη και να κάψουν ανθρώπους, Αυτή είναι σφαγή υπό την επίβλεψη της Ευρώπης. Όσο η Ευρώπη συνεχίζει να κακομαθαίνει την Ελλάδα και συνεχίζει να σιωπά θα γραφτεί στην ιστορία ως ο ηθικός αυτουργός αυτού του κακού», υποστήριξε ο Σοϊλού, με μήνυμά του στο Twitter.

Greek Law Enfor. Agencies seek to burn people, pouring gasoline on them, which indicates massacre under scout of Europe.



Europe shall go down history as instigator of this malignancy, by spoiling Greece and keeping silent to what's going on there @EU_Commission pic.twitter.com/vGmMvJs8mO