Επεισοδιακές οι κοινές δηλώσεις Δένδια-Τσαβούσογλου - Διπλωματική σύγκρουση on camera

Ενώ η συνέντευξη Τύπου Δένδια - Τσαβούσογλου ξεκίνησε με χαμόγελα, στο τέλος οδηγήθηκε σε πρωτοφανή διπλωματική σύγκρουση. Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών είπε ότι οι προκλητικές ρητορικές δεν βοηθούν το κλίμα συνεργασίας και έκανε λόγο για παραβίαση των δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Τόνισε ότι εάν η Τουρκία θέλει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποδεχθεί τη συνθήκη για το Δίκαιο της Θάλασσας ενώ υπογράμμισε ότι τα ακριτικά νησιά του Αιγαίου έχουν στρατό γιατί «από κάποιον απειλούνται».

Οι κοινές δηλώσεις Δένδια-Τσαβούσογλου ξεκίνησαν με αρκετά χαμόγελα, ενώ τίποτα δεν έδειχνε πως θα ακολουθήσει ένταση. Για «εκτεταμένες συνομιλίες, ανοιχτές και ειλικρινείς» έκανε λόγο αρχικά ο υπουργός Εξωτερικών μετά τη συνάντησή του με τον Τούρκο ομόλογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου στην 'Αγκυρα.

Ο κ. Δένδιας χαιρέτισε την επανέναρξη των διερευνητικών επαφών των πολιτικών διαβουλεύσεων με την Τουρκία και σημείωσε πως κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν μια σειρά από περιφερειακά και διμερή θέματα, καθώς και μια σειρά από προτάσεις προκειμένου να αναβιώσουν πρωτοβουλίες για οικονομική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για μια «θετική ατζέντα οικονομικών θεμάτων για να προχωρήσουμε τις σχέσεις μας μπροστά» και «να αλλάξουμε το κλίμα που υπάρχει στις ελληνοτουρκικές σχέσεις».

Υπογράμμισε όμως ότι «αναγκαία προϋπόθεση είναι η αποκλιμάκωση και η αποφυγή ενεργειών και δηλώσεων που δυναμιτίζουν το κλίμα».

«Η Ελλάδα υποστηρίζει την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας, εφόσον αυτή το επιθυμεί», σημείωσε, υπογραμμίζοντας όμως ότι απαράβατος όρος είναι ο σεβασμός στις αρχές και τις αξίες της ΕΕ.

Όσον αφορά την επικείμενη πενταμερή για το Κυπριακό τόνισε την ανάγκη «όλες οι πλευρές θα προσέλθουν σ' αυτή με εποικοδομητικό πνεύμα» ενώ επεσήμανε πως μόνη αποδεκτή λύση είναι η «διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία, αυτή που στηρίζουν όλοι οι διεθνείς παράγοντες».

Αναφορικά με το μεταναστευτικό, ο κ. Δένδιας επεσήμανε ότι συμφώνησε με τον Τούρκο ομόλογό του ότι πρόκειται για «ευρωτουρκικό ζήτημα» και υπογράμμισε την ανάγκη η Τουρκία να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη δήλωση του 2016, ενώ υπενθύμισε την εργαλειοποίηση μεταναστευτικού στον Έβρο πέρσι.

Ανέφερε ακόμη ότι μια αντιστροφή της απόφασης της Τουρκίας να μετατρέψει την Αγία Σοφία σε τζαμί θα ήταν «προς το συμφέρον της Τουρκίας αλλά και της εικόνας της διεθνώς».

«Ελλάδα και Τουρκία είναι προορισμένες να ζουν μαζί σε μια περιοχή με πολλά σύνθετα προβλήματα», τόνισε. «Είναι προς συμφέρον και των δύο χωρών να συνεργαστούμε στα πλαίσια της καλής γειτονίας για την ασφάλεια, την ευημερία και την ειρήνη. Δεν αγνοούμε την πραγματικότητα ξέρουμε ότι έχουμε πολύ δρόμο αλλά μπορούμε να κάνουμε ένα πρώτο βήμα σήμερα«.

Μετά την πρωτολογία των δύο ανδρών, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου πήρε τον λόγο και υποστήριξε ότι δεν έκανε o ίδιος προκλητικές δηλώσεις, αλλά ο Έλληνας ΥΠΕΞ το έπραξε κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου. Δηλώσεις τις οποίες όπως είπε «δεν μπορούμε να αποδεχθούμε». «Δεν δεχόμαστε ότι η Τουρκία παραβιάζει τα δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο». Ανταπαντώντας ο Νίκος Δένδιας, σημείωσε μεταξύ άλλων ότι όλα τα ελληνικά επιχειρήματα εδράζονται στο διεθνές Δίκαιο, τονίζοντας μάλιστα σε κάποια αποστροφή του λόγου του ότι η «Τουρκία δεν μπορεί να κάνει μαθήματα στην Ελλάδα».

Και συνέχισε ο κ. Δένδιας: «Στην ανατολική Μεσόγειο, η Τουρκία έχει παραβιάσει το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας έχει κάνει πάνω από 400 πτήσεις πάνω από ελληνικό έδαφος. Όσο για τη μειονότητα, (σσ. στη Θράκη) είναι μουσουλμανική, δεν το λέμε εμείς, το λέει η Συνθήκη της Λωζάνης. Αρέσει, δεν αρέσει στην Τουρκία, αυτό λέει, την έχει υπογράψει τη Συνθήκη της Λωζάνης».

Με τη σειρά του ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου απάντησε σε έντονο τόνο: «Αν αναφερθούμε στη Συνθήκη της Λωζάνης, θα πρέπει να μιλήσουμε και για την αποστρατικοποίηση νησιών. Αναφέρεστε σε αυτά που σας συμφέρουν. Υπάρχουν ζητήματα μεταξύ των δύο χωρών. Έχουμε αποφασίσει να επιλύσουμε τα ζητήματα μας με τον διάλογο. Πρέπει να αποφασίσετε αν θα συνεχίσουμε αυτόν τον καβγά με αυτόν τον τρόπο, ή θα κρατήσουμε ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας».

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρ.Τ. Ερντογάν πρότεινε τη διεξαγωγή συνόδου με θέμα την ανατολική Μεσόγειο, δήλωσε στην αρχή των κοινών δηλώσεων ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου μετά τη συνάντηση με τον Νίκο Δένδια στην Άγκυρα.

Συζητήσαμε όλα τα θέματα στις μεταξύ μας σχέσεις και υφίσταται μια διαφορά απόψεων στο θέμα του Αιγαίου, είπε ο κ.Τσαβούσογλου υπογραμμίζοντας πως «πιστεύουμε ότι τα μεταξύ μας ζητήματα μπορούν να επιλυθούν με εποικοδομητικό διάλογο». Όσον αφορά τη διευθέτηση των διαφορών νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε τον διάλογο που ξεκινήσαμε σήμερα, είπε ο Μ. Τσαβούσογλου.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο ίδιο κτιριακό συγκρότημα του Προεδρικού Μεγάρου της Τουρκίας και είχε διάρκεια περίπου μία ώρα. Την κατ' ιδία συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών διαδέχθηκαν οι διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των δύο αντιπροσωπειών. Οι δύο πλευρές επρόκειτο να εξετάσουν ζητήματα διμερών σχέσεων καθώς και περιφερειακά και διεθνή ζητήματα.

