Η 61χρονη Ολλανδή δημοσιογράφος, Ίνγκεμποργκ Μπέουχελ, που βρέθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου και διαπληκτίστηκε με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, για τις «παράνομες επαναπροωθήσεις, τις οποίες πραγματοποιεί η κυβέρνηση», όπως θέλησε να υποστηρίξει για να προσβάλλει τη χώρα μας, είναι ανταποκρίτρια ολλανδικών ΜΜΕ που ζει εδώ και περίπου 40 χρόνια στην Ύδρα. Η Ολλανδή δημοσιογράφος, στην οποία απάντησε αμέσως ο πρωθυπουργός, έχει απασχολήσει ξανά τα ελληνικά ΜΜΕ το καλοκαίρι του2021, καθώς συνελήφθη στις 13 Ιουνίου για «διευκόλυνση παράνομης διαμονής ξένου πολίτη» στο νησί. Ηταν αντιμέτωπη με έως ένα χρόνο φυλάκισης και πρόστιμο 5.000 ευρώ αν καταδικαζόταν με την ίδια να κατηγορεί την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ενωση, λέγοντας πως είναι απαράδεκτο να θεωρείται κάποιος εγκληματίας, επειδή προσφέρει στέγη σε αβοήθητους ανθρώπους.

Η ίδια δήλωσε στον Guardian ότι συνελήφθη επειδή ντόπιοι ειδοποίησαν την αστυνομία για την παρουσία του Φρίντον, ενός 23χρονου αιτούντα άσυλο από το Αφγανιστάν. Ο Φρίντον μένει μαζί της ενώ έχει κάνει έφεση για την αρνητική απόφαση στην αίτησή του για άσυλο. «Διάφοροι θυμωμένοι νησιώτες τους κάλεσαν την αστυνομία, λέγοντας ότι είχα μια “ύποπτη” σχέση με κάποιον “παράνομο” στο σπίτι μου», είχε δηλώσει η Μπέουχελ στον Guardian.

«Με έθεσαν υπό κράτηση σαν να ήμουν κάποιου είδους φονικός τρομοκράτης. Δεν με άφηναν ούτε να πάω στο σπίτι μου για να πάρω τα χάπια μου και αποσμητικό», συμπλήρωσε, λέγοντας ότι φιλοξενεί και βοηθά και άλλους ανθρώπους που χρειάζονται ανάγκη, όχι μόνο ξένους, αλλά και Έλληνες.

Η Μπέουχελ και ο Φρίντον κρατήθηκαν εκείνη τη νύχτα στην Ύδρα και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στην Αθήνα, με χειροπέδες, ανέφερε τότε η βρετανική εφημερίδα. Η δημοσιογράφος δήλωσε ότι δεν ήταν μυστικό ότι ο Φρίντον έμενε μαζί της και ότι είχε καλύψει την υπόθεσή του ως δημοσιογράφος.

Η Μπέουχελ είχε πει ότι η σύλληψή της συμβαδίζει με άλλα παράπονα για την αστυνομία και τις ελληνικές Αρχές για παρενόχληση δημοσιογράφων. Η κατηγορία που απαγγέλθηκε στην περίπτωσή της χρησιμοποιείται πιο συχνά στη δίωξη υποθέσεων παράνομης διακίνησης, είχε δηλώσει ο δικηγόρος της δημοσιογράφου, Βασίλης Παπαδόπουλος. Είναι μητέρα δύο παιδιών.

Η ίδια πριν την ερώτηση στον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου είχε προαναγγείλει την παρουσία της στην κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Μαρκ Ρούτε και μάλιστα φαινόταν ότι ήθελε να προκαλέσει επεισόδιο με τον Ελληνα πρωθυπουργό, καθώς ρωτούσε τους διαδικτυακούς της φίλους στο Twitter τι ερώτηση να κάνει.

In a little while here will appear Greek PM Mitsotakis and Dutch PM Mark Rutte. Both co responsible for pushbacks and refugees horror. I have the right to ask ONE question : WHICH QUESTION YOU WANT ME TO ASK THEM? PLEASE GIMME IDEAS! pic.twitter.com/BIL34Z2sqO