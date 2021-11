Ενισχύονται τα επιχειρήματα της Ελλάδας για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα. Η βρετανική κοινή γνώμη στηρίζει το ελληνικό αίτημα, όπως αποτυπώνεται σε νέα δημοσκόπηση.

Διαβάστε ακόμη: Γλυπτά Παρθενώνα: Άρθρο του Κυριάκου Μητσοτάκη στην «The Mail on Sunday» με μηνύματα στον Μπόρις Τζόνσον

Η εταιρεία YouGov ζήτησε την Τρίτη από 7.717 ενήλικες στη Μεγάλη Βρετανία να απαντήσουν στο ερώτημα «πού πιστεύετε ότι ανήκουν τα Μάρμαρα του Παρθενώνα». «Στην Ελλάδα» απάντησε το 59% αυτών, «στη Βρετανία» μόλις το 18% και το 22% δεν έδωσε απάντηση.

Σχολιάζοντας τη δημοσκόπηση, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε σε μήνυμά του στο Twitter πως είναι δυνατές οι σχέσεις Ελλάδας-Βρετανίας αλλά ο δεσμός των δύο χωρών μπορεί να γίνει ισχυρότερος με την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα.

The relationship between Greece & the UK is strong.



Let’s strengthen it further. It’s time to do the right thing and reunite the Parthenon Sculptures in Athens. A move backed by the British people.https://t.co/sAOeSyhyRY pic.twitter.com/EGGtq9o8pl