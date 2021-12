Για το πρώτο κρούσμα της νέας μετάλλαξης Ομικρον που εντοπίστηκε στη χώρα μας, μίλησε ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, στην εκπομπή live news του MEGA. Το κρούσμα 0, όπως το χαρακτηρίζουν οι ειδικοί, βρίσκεται στα Χανιά, έχοντας επιστρέψει πρόσφατα από ταξίδι στη Νότια Αφρική μέσω Αθήνας. Παράλληλα, ο κ. Πλεύρης απάντησε και για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό στην ηλικιακή ομάδα άνω των 60 ετών, την πιθανότητα να κλείσουν τα σχολεία νωρίτερα για τις γιορτές των Χριστουγέννων, αλλά και την πορεία της πανδημίας του κορονοϊού και την εξάπλωσή της.



Για το κρούσμα της μετάλλαξης Ομικρον, είπε χαρακτηριστικά: «Το κρούσμα αυτό αφορά έναν Έλληνα συμπολίτη μας που επέστρεφε από τη Νότια Αφρική. Ήταν πριν μπουν τα περιοριστικά μέτρα. Είχε μια τρομακτική συνέπεια και ο ίδιος. Πέρα από τα τεστ που ήταν υποχρεωτικά να γίνουν γιατί ερχόταν από Τρίτη χώρα ο ίδιος έκανε καθημερινό τεστ εκεί που βρισκόταν και ήταν αρνητικά τα αποτελέσματα στα πρώτα τεστ. Μόλις βγήκε το πρώτο θετικό τεστ, το διαγνωστικό κέντρο στο οποίο είχε κάνει τον έλεγχο, αυτομάτως το ανέφερε στο σύστημα γιατί υπήρξε η ύποπτη προέλευσή του και έπρεπε να γίνει περαιτέρω εξέταση, όπου και διαπιστώθηκε με απόλυτο τρόπο ότι είναι η μετάλλαξη Όμικρον».

«Το θετικό είναι ότι ειδοποιήθηκαν άμεσα όσοι ήρθαν σε επαφή μαζί του. Μπήκε και ο ίδιος σε καραντίνα τηρήθηκε το πρωτόκολλο και ευελπιστούμε ότι από αυτή την περίπτωση έγινε η απόλυτη ιχνηλάτηση», συμπλήρωσε ο υπουργός. «Στο επόμενο δεκαήμερο θα έχουμε μια πιο σαφή εικόνα. Είμαστε σε πλήρη παρακολούθηση. Πρέπει να εμβολιαζόμαστε γιατί και για αυτή την μετάλλαξη είναι χρήσιμος ο εμβολιασμός», σημείωσε ο κ. Πλεύρης.

Σχετικά με τα νέα μέτρα και την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού σε όσους είναι άνω των 60 ετών, ο υπουργός Υγείας τόνισε: «Ήμασταν οι πρώτοι που θέσαμε υποχρεωτικό εμβολιασμό και θέσαμε στους υγειονομικούς, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει μια ισορροπία πόσο θα μπορούσε να επεκταθεί ο υποχρεωτικός εμβολιασμός. Αυτό το οποίο κρίνουμε είναι ότι η συγκεκριμένη κατηγορία, έχουν ένα βασικό κριτήριο ότι από τα στοιχεία που βλέπουμε καθημερινά είναι η ηλικιακή ομάδα οριζόντια που παράγει τις μεγαλύτερες νοσηλείες και δυστυχώς αυτοί οι συνάνθρωποι μας είναι που βρίσκονται στις ΜΕΘ και καταλήγουν». Επίσης, ο κ. Πλεύρης ανέφερε πως θα μειωθεί το εξάμηνο ως προϋπόθεση για τη χορήγηση της τρίτης δόσης εμβολίου κατά του κορονοϊού.

Για την πορεία της πανδημίας ξεκαθάρισε πως δεν θα κλείσουν ούτε νωρίτερα για τις γιορτές των Χριστουγέννων οι σχολικές μονάδες, αλλά ούτε γενικότερα υπάρχει πρόβλεψη για επιστροφή της τηλεκπαίδευσης (σ.σ. μέτρο που προτάθηκε από ορισμένους ειδικούς): «Υπάρχει πτώση στα κρούσματα και αυτό μας δίνει μια αισιοδοξία ότι έχει σταθεροποιηθεί η αυξητική πορεία. Αρα από εδώ και πέρα ευελπιστούμε ότι σιγά - σιγά θα υπάρξει αποκλιμάκωση».

Για την πρόταση του υπουργείου να εξεταστεί ολόκληρος ο πληθυσμός της χώρας μέσω των δωρεάν self test, είπε: «Οι δύο εβδομάδες που έχουμε επιλέξει η επομένη και μετά την πρωτοχρονιά θα είναι ο πλήρης έλεγχος του πληθυσμού με self- test. Είναι ένας σχεδιασμός που έχει δουλέψει ο ΕΟΔΥ και έχει την εξής κατεύθυνση: Ότι αυτή τη στιγμή αν ανταποκριθεί ο πληθυσμός και κάνει το self- test που θα είναι δωρεάν από το φαρμακείο, θα υπάρχει μια φαινομενική αύξηση στα κρούσματα, γιατί μπαίνοντας ο πληθυσμός σε καραντίνα που δεν θα του στερήσει και τα Χριστούγεννα θα υπάρξει πτώση μεταδοτικότητας.



Η φιλοσοφία μας είναι ότι θα είμαστε ανοιχτοί. Δεν θα υπάρξουν υπέρμετροι περιορισμοί για όσους είναι εμβολιασμένοι και για τους ανεμβολίαστους δεν θα υπάρξει αποκλεισμός». Τέλος, ο κ. Πλεύρης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αν αυξηθούν τα ραντεβού για εμβολιασμό της πρώτης δόσης να αρθούν και τα πρόστιμα και να μην εισπραχθούν από την ΑΑΔΕ.