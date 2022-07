Keep calm αλλά μηδενική ανοχή στις νέο-οθωμανικές φαντασιώσεις το μήνυμα Μητσοτάκη - Δένδια προς την Αναλένα Μπέρμποκ στην Αθήνα

Η ψύχραιμη στάση της Ελλάδας έναντι του τουρκικού αναθεωρητισμού - το εύρος του οποίου θα αναδειχθεί με ακλόνητα επιχειρήματα και απτές αποδείξεις- η πολιτική της ανοιχτής πόρτας του διαλόγου χωρίς ίχνος όμως έκπτωσης στην προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και οι ευθύνες εταίρων και συμμάχων για τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ σε μία γεωπολιτική συγκυρία που δεν επιτρέπονται επιπλέον εστίες έντασης και κινήσεις αποσταθεροποίησης της περιοχής, σκιαγραφούν τον καμβά των μηνυμάτων που θα εκπέμψουν σήμερα στην Αθήνα Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Δένδιας, κατά τις συνομιλίες τους με την υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας, Αναλένα Μπέρμποκ. Μηνύματα σαφή με αποδέκτη τόσο την Άγκυρα, στην οποία η κ. Μπέρμποκ θα μεταβεί αμέσως μετά, αλλά και την Ε.Ε και το ΝΑΤΟ που δεν μπορούν να αντιμετωπίζουν τον αναθεωρητισμό a la carte.

Και η ίδια πάντως έχει προλειάνει το έδαφος των τετ α τετ σε Μέγαρο Μαξίμου (10.30) και Υπουργείο Εξωτερικών (11.15), τονίζοντας ότι οι στρατιωτικές απειλές μεταξύ εταίρων στο ΝΑΤΟ είναι ανεπίτρεπτες, επιμένοντας στο σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, υπογραμμίζοντας την ανάγκη επίλυσης των διαφορών μέσω του διαλόγου και διαβεβαιώνοντας την Ελλάδα ότι μπορεί να βασίζεται στην αλληλεγγύη της Γερμανίας,. Αυτές τις στρατιωτικές απειλές και την αμφισβήτηση της εθνικής μας κυριαρχίας και της εδαφικής μας ακεραιότητας με διαρκείς παραβιάσεις και ανυπόστατους χάρτες που εμφανίζουν ακόμα και μεγάλα ελληνικά νησιά ως τουρκικής κατοχής, θα θέσουν ως κόκκινες γραμμές στην Γερμανίδα υπουργό Εξωτερικών ο πρωθυπουργός και ο Έλληνας ομόλογός της.

Αν και η γερμανική ηγεσία δείχνει το τελευταίο διάστημα να κατανοεί πολύ καλύτερα τις ελληνικές θέσεις μετά και την παρουσίαση του απαράδεκτου χάρτη της Γαλάζιας Πατρίδας από τον πρωθυπουργό στον Καγκελάριο Σολτς στις Βρυξέλλες, η ενημέρωση της Υπουργού Εξωτερικών της Γερμανίας για την πραγματική διάσταση των γεγονότων και των νομικά εμπεριστατωμένων θέσεων της Ελλάδας στη βάση του Διεθνούς Δικαίου, είναι σημαντική. Καθώς λίγες ώρες αργότερα η κ. Μπέρμποκ θα βρεθεί απέναντι στον Μεβλούτ Τσαβούσογλου στην Κωνσταντινούπολη, ο οποίος είναι βέβαιο ότι θα επιχειρήσει να κάνει το μαύρο - άσπρο προκειμένου να απεκδυθεί του ρόλου ταραξία της Τουρκίας, εμφανίζοντάς τη ως αδικημένη.

Ο πρωθυπουργός πάντως έδωσε από χθες το στίγμα του (στο CNN) στηλιτεύοντας την πολιτική τακτική των προκλήσεων της τουρκικής ηγεσίας. «Ο πρόεδρος Ερντογάν θα υπηρετούσε πολύ καλύτερα τους Τούρκους πολίτες εάν εστίαζε την προσοχή του στην αναζωογόνηση της τουρκικής οικονομίας, η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα, αντί να αναβιώνει νεο-οθωμανικές, αναθεωρητικές φαντασιώσεις», τόνισε. Κατηγόρησε, δε, τον Τούρκο Πρόεδρο πως απέναντι στην υπεύθυνη στάση της Ελλάδας και το χέρι διαλόγου που απλώνει, εκείνος εργαλειοποιεί την εξωτερική πολιτική για να τροφοδοτήσει τα εθνικά πάθη, καλώντας τον να συνομιλήσουν ως υπεύθυνοι ενήλικες.

Λίγες ώρες αργότερα ο Νίκος Δένδιας από τη Λευκωσία περιέγραφε το δόγμα «keep calm and carry on» της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής απέναντι στο «πιο βεβαρημένο από ποτέ» - όπως το χαρακτήρισε - κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επιρρίπτοντας στην Άγκυρα την ευθύνη διακοπής των διαύλων επικοινωνίας. «Είναι η πρώτη φορά που έχουμε μια μακρά κρίση τριών σχεδόν ετών με ελάχιστα περιθώρια διαλόγου. Πώς αντιδράμε; Καταρχήν, έχω μια βρετανική έκφραση που θα σας είναι οικεία, “keep calm and carry on”», σημείωσε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι παλαιότερα οι κρίσεις είχαν μικρή χρονική διάρκεια και κατόπιν «επανέρχονταν τουλάχιστον σε ένα επίπεδο, να συζητάμε». Τόνισε, δε, για άλλη μία φορά εμφατικά ότι ο αναθεωρητισμός έχει πάψει να αποτελεί αποδεκτή πρακτική και με το βλέμμα στραμμένο σε Ε.Ε. και ΝΑΤΟ, υπογράμμισε με νόημα πως: «έστω και παθητικά δεν είναι δυνατόν να το δεχτεί η διεθνής κοινότητα».

Η παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας πάντως δεν θα μονοπωλήσει τις συζητήσεις της Αναλένα Μπέρμποκ με τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Εξωτερικών. Η ατζέντα περιλαμβάνει επίσης το καυτό ζήτημα της ενέργειας, την περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς στρατηγικής σχέσης, τη νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας της Ε.Ε. και την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων.

Ανάλογη θα είναι η ατζέντα της συνάντησης του Νίκου Δένδια και με τη Γαλλίδα ομόλογό του Κατρίν Κολονά στο Παρίσι, όπου θα μεταβεί ο υπουργός Εξωτερικών αύριο το απόγευμα, στο πλαίσιο του διπλωματικού μαραθωνίου που έχει ξεκινήσει με ένταση τις τελευταίες ημέρες. Μάλιστα πρόκειται για το πρώτο τετ α τετ τους μετά τις γαλλικές εκλογές, ενώ επί τάπητος θα τεθεί φυσικά και η αμυντική συνεργασία Ελλάδας - Γαλλίας. Το ενδιαφέρον στρέφεται στις κοινές δηλώσεις που πρόκειται να κάνουν περί τις 20.30 ώρα Ελλάδος, καθώς τα μηνύματα που εκπέμπονται από τη γαλλική πρωτεύουσα πάντα βρίσκουν ευήκοα ώτα στην Ευρώπη και το ΝΑΤΟ, ενώ οι άριστες ελληνογαλλικές σχέσεις ιδίως μετά την αμυντική συμφωνία με την προσθήκη των υπερσύγχρονων μαχητικών Rafale και των φρεγατών Belharra στο ελληνικό «οπλοστάσιο» έχουν αυξήσει το ενδιαφέρον και την οργή βεβαίως στην απέναντι πλευρά του Αιγαίου.