Πυκνό πρόγραμμα περιοδειών περιμένει κορυφαίους υπουργούς της ΝΔ αυτή την εβδομάδα σε νομούς της Πελοποννήσου, όπου ένα δυνητικό κόμμα Σαμαρά έχει πέρασμα, με άξονα την πολιτική ακαδημία του κόμματος που θα γίνει την Πέμπτη στην Τρίπολη. Τη μεθεπόμενη εβδομάδα, μετά την Πελοπόννησο σειρά παίρνει η Θεσσαλία και άλλες περιοχές, με τη συμμετοχή στις περιοδείες κορυφαίων υπουργών, όπως οι Νίκος Δένδιας, Άδωνις Γεωργιάδης, Σοφία Ζαχαράκη, Παύλος Μαρινάκης, Γιάννης Βρούτσης κ.α. Το μοντέλο των περιοδειών θα συνεχιστεί με τις υπόλοιπες περιφέρειες, ενώ από τα τέλη Αυγούστου, ενόψει ΔΕΘ, τα στελέχη της ΝΔ θα «οργώσουν» τη Βόρεια Ελλάδα, όπου θα κληθεί να συμμετάσχει το σύνολο των υπουργών της κυβέρνησης.

Η γαλάζια υστερία με τους αντιπεριφερειάρχες

Το γαλάζιο ψυχόδραμα μέχρι τις εκλογές θα έχει αρκετά επεισόδια, καθώς αρκετοί βουλευτές ανησυχούν για την έδρα τους. Καινούργια παράμετρος ανησυχίας είναι η προοπτική να μπουν στα ψηφοδέλτια. Και το κόμμα της ΝΔ πάντως τους θέλει μέσα καθώς φέρνουν σταυρό, σε αντίθεση με το 2023 που είχαν «κοπεί» με κεντρική απόφαση, γιατί διαμαρτύρονταν οι βουλευτές. Και τώρα αρχίζουν τα προβλήματα, καθώς διάφοροι… νομομαθείς βουλευτές περιφέρειας σκέφτονται να φέρουν τροπολογία στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για τον Κώδικα της Αυτοδιοίκησης, ώστε να θέτουν ασυμβίβαστο της ιδιότητας του αντιπεριφερειάρχη με αυτή του υποψήφιου βουλευτή. Όμως, μαθαίνω ότι ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος ξεκαθαρίζει προς τους ανησυχούντες βουλευτές που προέρχονται από την Πιερία, την Αχαϊα, την Αιτωλοακαρνανία κλπ ότι δεν μπορεί να γίνει δεκτή τροπολογία που να αφορά κριτήρια εκλογιμότητας, καθώς αυτά ρυθμίζονται αποκλειστικά από το άρθρο 56 του Συντάγματος. Βεβαίως, αν οι βουλευτές παρουσιάσουν τροπολογία μπαίνουν σε γραμμή ρήξης με το Μαξίμου.

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Η «καραμανλική» εκδήλωση Χατζηδάκη

Ο Χατζηδάκης είναι γνωστό ότι… πάει παντού και «κολλάει» σε όλες τις τάσεις της ΝΔ, εξ ου και έχει ενδιαφέρον ότι θα δώσει το παρών σε εκδήλωση που διοργανώνει το Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής την ερχόμενη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με γραμματεία Παλαιών Στελεχών της ΝΔ και τη Διοικούσα της πόλης. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης θα είναι κεντρικός ομιλητής μαζί με τον υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Θεόδωρο Πελαγίδη. Το θέμα είναι Προκλήσεις και Ευκαιρίες για την Ελλάδα του 2030, αλλά νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις οι τίτλοι δεν παίζουν μεγάλο ρόλο.

Δεν ενδιαφέρεται ο Φλωρίδης

Υπάρχουν αρκετά σενάρια για υπουργούς που μπορεί ή όχι να πολιτευτούν. Ένας εξ αυτών που συχνά πυκνά ακούγεται είναι ο Γιώργος Φλωρίδης, το όνομα του οποίου παίζει συχνά για την Α' Θεσσαλονίκης. Πρέπει να σας πω ότι ερεύνησα το θέμα, αλλά δεν μου προκύπτει ούτε διάθεση του υπουργού να εκτεθεί στη λαϊκή ψήφο, ούτε συζήτηση με το Μέγαρο Μαξίμου περί τούτου. Με αυτά τα δεδομένα, εκτιμώ ότι μάλλον η σχετική συζήτηση δεν θα προχωρήσει.

Εβδομάδα οργανωτικής ανασυγκρότησης

Σήμερα, το πολύ αύριο αναμένεται από την ΕΛΑΣ η ανακοίνωση των ονομάτων για το Εθνικό Συμβούλιο και την Πολιτική επιτροπή του κόμματος. Ο Αλέξης Τσίπρας αυτή την εβδομάδα στοχεύει στην οργανωτική ανασυγκρότηση του κόμματος του, ώστε το Σάββατο στις 27 του μηνός να συνεδριάσει σε κεντρικό ξενοδοχείο το Εθνικό Συμβούλιο. Όλα μπαίνουν σε μια σειρά με τον πρώην πρωθυπουργό να ξορκίζει τις παθογένειες που έζησε στον ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια θα λειτουργεί και ένα καθημερινό όργανο, σαν τον πρωινό καφέ, που θα ορίζει την ατζέντα της καθε ημέρας.

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Μαζεύουν υπογραφές

Μαθαίνω πως η ομάδα Πολάκη- Παππά-Δούρου έχει καταφέρει να συγκεντρώσει τις 70 υπογραφές που χρειάζονται ώστε να συνεδριάσει εκ νέου η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια είναι θέμα πολιτικής απόφασης αν θα τις καταθέσουν καθώς ο Σωκρατης Φάμελλος τότε θα είναι υποχρεωμένος εντός δύο εβδομάδων να συγκαλέσει το κορυφαίο όργανο, ωστόσο οι ισορροπίες δεν έχουν αλλάξει από την προηγούμενη συνεδρίαση οπότε η μειοψηφία πάλι θα βγει χαμένη. Εντούτοις εφόσον λήγει και το τελεσίγραφο προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να αποκαλύψει εάν υπάρχει ή όχι συνεννόηση με τον Αλέξη Τσίπρα, η ομάδα Πολάκη μπορεί να ασκήσει επιπλέον πίεση.