Άδωνις Γεωργιάδης: «Με υποδέχτηκαν με ανθοδέσμη στο Παπανικολάου»

Με «χιουμοριστική» διάθεση ξεκίνησε την ομιλία του ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης στο ετήσιο συνέδριο του Economist που πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη, αποκαλύπτοντας πως κατά την επίσκεψή του στο νοσοκομείο Παπανικολάου νωρίτερα, τον υποδέχτηκαν με ανθοδέσμη.

«Μην ανησυχείτε, δεν υπήρξαν επεισόδια», σχολίασε χαρακτηριστικά, προκαλώντας χαμόγελα στο ακροατήριο.

Ο κ. Γεωργιάδης εξήγησε πως η μικρή καθυστέρηση στην άφιξή του οφείλεται σε επισκέψεις που πραγματοποίησε στο Παπανικολάου και στο ΕΚΑΒ, στο πλαίσιο της καθημερινής του δραστηριότητας ως Υπουργός Υγείας.

Ανοίγοντας την παρέμβασή του, ευχαρίστησε τους διοργανωτές για την πρόσκληση, σημειώνοντας πως είναι η τρίτη φορά που συμμετέχει στο συνέδριο.

Εξέφρασε τη χαρά του που η διοργάνωση φιλοξενείται στη Θεσσαλονίκη και ζήτησε να μιλήσει στην ελληνική γλώσσα, την «μητρική» του, όπως είπε.

Η εισαγωγή της ομιλίας του κινήθηκε σε προσωπικό ύφος, με αναφορές στις επισκέψεις του στα νοσοκομεία, χωρίς να περιλαμβάνει εκτενή πολιτική τοποθέτηση..